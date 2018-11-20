高雄市長選舉辯論》兩岸議題交鋒 陳：韓只想靠中客救觀光

2018-11-20

〔記者王榮祥、洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜昨在交叉詰問中，首度公開表態認同九二共識、一中各表，他認為高雄市長選舉屬地方型選舉，所以一直不願述說意識形態，只是對手一直追問東西賣出去、人進得來的政見，只好對此說明，他認為這是海峽兩岸和平共處最好方式。陳其邁強調，台灣與中國、兩個國家政治體制不同，韓國瑜在那裡念過書難道不懂嗎？卻說台獨比梅毒可怕，把觀光問題無限上綱到政治。

韓首表態 承認九二共識、一中各表

韓國瑜進一步指出，他認知九二共識、一中各表，且熱愛中華民國，並舉近期幾場造勢場合旗海飄揚為例，有多少人熱淚盈眶。

韓國瑜並質疑陳其邁從沒提過未來兩岸怎麼走？難道要放棄四十％中國觀光市場？靠生日蛋糕許願嗎？高雄觀光產業哀鴻遍野，住房率減少六十％。韓直言陳其邁心中有圍牆，走不過去（指不願面對中國），如何開發觀光客來高雄？如果他當市長，絕對有把握把東西賣出去、讓人進得來，因為他心中充滿愛、陽光與道路。

兩人互指對方心中有圍牆

陳其邁回說「心中有圍牆的是你」，你認為只有中國觀光客才能解決問題，台灣跟中國本來就有往來，很多台灣人到中國旅遊，高雄歡迎所有國家的人來高雄旅遊。

陳其邁說，你把高雄形容成又老又窮，如何吸引國外民眾來觀光？高雄有好山好水、雙港，整合可成為具有台灣特色的據點，發展台灣觀光不要有政治前提、沒有藍綠，他承諾擔任市長後，會成立觀光發展委員會，由他擔任召集人，推動觀光的經費也會倍增。

韓國瑜回應，他對觀光沒有圍牆，用政治扣他帽子令人無法接受，他說：「就算北韓金正恩要吃燕巢芭樂，我們都要賣。」

陳其邁也攻韓先前提到不准意識形態遊行的說法，也重提金馬獎導演提獨立風波，要求說明「何謂政治？何謂意識形態？」