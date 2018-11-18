吳敦義母豬說 蔡英文痛批糟蹋民主價值

2018-11-18

〔記者蘇永耀、葛祐豪／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨暗罵總統府秘書長陳菊是「肥滋滋那個，走起路來像大母豬」引發社會撻伐，與陳菊有深厚情誼的蔡英文總統昨晚表示，身為最大在野黨的主席，竟然親口說出這種粗暴的言論。這種言論是在侮辱國民黨自己，是在糟蹋台灣人拚命爭來的民主價值跟言論自由。

蔡英文強調，她不斷向台灣人民報告，這一次的選戰，不只是一場地方的選舉，更是台灣民主價值的保衛戰。

陳其邁：花媽被不堪字眼辱罵 令人憤怒難過

民進黨高雄市長候選人陳其邁受訪時也說，花媽在高雄辛苦十二年，吳敦義用那麼不堪的字眼辱罵一位女性、卸任的市長，他聽了真的是滿憤怒、難過。

蔡英文昨晚在臉書表示，她看到吳敦義為韓國瑜助選時的發言，不只為菊姊抱不平，更為台灣民主發展感到憂心。

蔡英文說，從年金改革開始，類似的人身攻擊就一直出現。但是，她從來沒看過國民黨站出來制止這種錯誤行為，現在，身為最大在野黨的主席，竟然親口說出這種粗暴的言論。這種言論是在侮辱國民黨自己，是在糟蹋台灣人拚命爭來的民主價值跟言論自由。

蔡英文說，從數不清的假消息，到人身攻擊的霸凌言論。從境外的力量，到失格的國民黨，他們正在傷害台灣民主，也製造社會混亂。外力介入台灣選舉情況，連美國國會相關報告都在關心。

蔡英文表示，過去面對中國的飛彈威脅，百萬人民牽起彼此的手，牽起守護台灣民主的決心，我們手牽手護台灣。面對中國的經濟統戰，年輕學生和台灣人民發起太陽花學運，在第一線守護台灣的經濟自主和主權尊嚴。

針對吳敦義提到的走路工事件，陳其邁受訪時也說，走路工的事情非常清楚，就黃俊英的雲林後援會，法院已經有清楚的判決，確實有走路工的事情，事實就是事實，不希望國民黨在選舉的時候又模糊焦點。

陳其邁批說，國民黨過去就是一個不買票、不抹黑就不會選舉的政黨，甚至過去還發生作票，都是只有國民黨才做得出來，大家可以去查查看內政部跟監察院，政黨買票最醜陋的就是國民黨。