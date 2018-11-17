「媽媽大戰」演不完 再扯敬老金

2018-11-17

〔記者蔡亞樺、楊心慧、黃建豪、簡惠茹／台北報導〕台北市長選戰意外點燃「媽媽大戰」，民進黨台北市長候選人姚文智昨表示，感謝台北市長柯文哲母親何瑞英的話，讓他重新思考北市敬老津貼政策。姚說未來身體好的，應該領跟柯媽媽一樣多；身體不好就領敬老醫療津貼，也不能超過柯媽媽。

國民黨台北市長候選人丁守中也說，敬老金是對長者的敬重及心意，敬重老人更是優良傳統，柯文哲不照顧老人也不建設，一天到晚講債留子孫，才是製造世代對立及製造仇恨。

姚為母落淚 柯媽︰我哭誰要給我道歉

柯文哲的爸媽柯承發、何瑞英昨到木柵市場陪同議員掃街拜票，但面對提問，柯媽一開口便被柯辦人員以「謝謝」制止。原本對媒體有問必答的柯媽，昨天對大部分問題都沒太多反應，但問到姚文智因不捨母親為他抱不平而落淚，她就忍不住答說：「我哪有什麼砲火，我也會哭，只是你們沒看到」、「我哭誰要給我道歉？」媒體又問，丁守中說柯是媽寶，很受媽媽保護；柯媽表示，每個孩子都是媽寶，「我們都疼小孩」。

對於丁守中嗆「柯媽媽，請問您幾號？選舉公報上怎麼找不到？」諷柯媽也在選；柯媽則回，沒要選，除非丁守中出二百萬保證金，接著又說：「不要理他，嘴巴長在他身上」、「我被罵習慣了，隨便他們罵」。

柯文哲知道後，皺眉表示，這就是口水戰、沒必要，媽媽的事，他回去勸，因為媽媽就是護子心切，他會跟她說「人家罵，我們不一定要回罵，活在世上要做的事太多，就Take it easy（放輕鬆）。」

柯文哲表示，重陽敬老金的事，學術界不管是社會學、政治學、公共行政學，從無學者出來說該發齊頭式的重陽敬老金，表示學理上它（指齊頭式發放津貼）是不對的，只是騙取選票有用。

柯文哲強調，政治固然是競爭，但應維持一定的理想性，不應操控世代戰爭來換取選票，現階段台灣社會還是存在世代的衝突，從太陽花學運就可看出端倪，面對世代之間的不同意見，他思考的是如何創造和諧、共榮的社會。

柯媽媽前天在市場掃街時表示，沒有敬老禮金，但有為長者施打免費肺炎疫苗，因肺炎居老人死亡率前三大。她說，身體好比任何事都好，身體不好拿一千五百元要幹嘛？