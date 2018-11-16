林佳龍：韓可能激化綠營站出來

2018-11-16

〔記者蘇金鳳、邱書昱、陳心瑜、林欣漢／綜合報導〕對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜來台中，民進黨台中市長候選人林佳龍昨表示，台中人比較溫和，不喜歡意識形態的對立，會選賢與能，如果對手強烈動員意識形態，造成激化，讓綠營的人出來投票，對選舉而言，未嘗不好；他並向韓國瑜喊話，既然難得來台中，去看看花博。

林佳龍表示，選舉應該市民是主角，政績是王道，他相信選民會以市長候選人本身的條件，做為投票的依據，如果對手強烈動員意識形態，可能綠營的人覺得有點太過刺激，會讓台中市本來是選賢與能變成意識形態的對立，反而激化綠營的人出來投票，站在選舉立場，未嘗不好。

林佳龍強調，他對台中市民有信心，他十多年單槍匹馬，從無到有，非常佩服台中市民給他一個機會。

林佳龍更強調，選舉最後時刻最重要，支持者要有危機感，認同他施政四年台中建設的民眾，一定要去投票及拉票，最後開出的票才是最重要。

林佳龍並呼籲韓國瑜，難得來台中，不去看花博很可惜，有空去走走，可彼此交流。

蘇批韓侯盧「是造假連線」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌則對韓國瑜、國民黨新北市長候選人侯友宜與台中市長候選人盧秀燕昨天在台中合體造勢批評說，這三個人都有相似之處，「是造假連線」。

蘇貞昌指出，侯友宜曾用國外的空污影片消費深澳電廠，並把文大宿舍大群館隔成這麼小間來剝削學生，賺取高額租金，現在又被發現逃漏稅；韓國瑜則是用很便宜的租金興建貴族學校，盧秀燕也用假的、甚至是死人的連署提出公投案，「這是造假連線」。

侯友宜則回應說，他堅持正向選舉，抹黑只會被人民唾棄，呼籲選民投票滅掉「東南西北廠」。