冬遊有好康 飯店電話接到手軟

2018-11-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為刺激國人出門旅遊，交通部觀光局十一月起推出預定為期兩個月的宜、花、東、高、屏暖冬遊優惠方案，補助經費高達九千五百萬元；專案推出不到兩週，許多飯店訂房人員接電話接到手軟，十一、十二月住房率已達八、九成，較往年增加一至二成。

不少五星級飯店 幾乎免費入住

但也引發業者及民眾擔心補助經費提早用完，交通部長吳宏謀昨宣示，已指示觀光局研議提高總經費，確保優惠可持續到年底；觀光局表示，方案反應熱烈，尤以花蓮成效最好，現已擬定幾個延續方案，也規劃明年活動，報部核定後將公佈。

暖冬遊方案針對五十九歲以下民眾，住宿費加交通費每房最高補助兩千元，六十歲以上銀髮族則最高補助兩千五百元。因許多業者也配合推出房價下殺三折等更多優惠，不少五星級飯店幾乎可免費入住，民眾詢問度甚高、訂房率大增，觀光局也每天都有民眾電詢申請。

高雄國賓飯店表示，迄今已有五百筆訂單透過該案訂房，十一月住房率已達九成，十二月訂房已八成，比去年同期至少增一成。

高雄圓山飯店表示，方案上路十天就有逾百筆訂單，十一月訂房率原約六成，已增五到十％；而因今年建造澄清湖木棧道結合園區，房價微調，營收可望較去年大幅提高。

雲朗集團旗下翰品酒店花蓮、高雄及兆品酒店礁溪也都祭出優惠，其中翰品花蓮透過補助案訂單已達六百筆，住房率增兩成，翰品高雄則有近兩百筆訂單、住房率增一成。兆品礁溪也有近一百筆訂單，增一成住房率。