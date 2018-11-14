選前黑幫蠢動 竹聯成立戰平會

2018-11-14

〔警政新聞組、記者鄭景議、姚岳宏／綜合報導〕選前十一天，雙北市均見黑幫蠢動！竹聯幫戰堂突於前天在新北市成立「戰平會」，值此選前戰況最白熱化的階段，全國最大黑幫竟成立新組織，警方證實接獲情資，正嚴密監控該幫是否介入選情激烈的新北選戰；此外，被稱為「斧頭幫」的北山會，前晚派槍手在北市狙擊兩名竹聯幫雷堂份子，連開九槍未中，槍手犯後投案。

警方嚴密監控是否介入選戰

刑事局昨天表示，為防幫派暴力介入選舉，或藉轉型滲入政黨，今年第三波掃黑行動將延長、持續至選舉結束，若有暴力介入選舉、搞賭盤或具幫派背景者參與政黨，均為掃黑首要目標。

第三波掃黑 延長到選舉結束

據悉，被認為具有「戰鬥力」的竹聯幫戰堂，大哥級人士與幹部前天齊聚一堂，宣佈成立「戰平會」，隨即於前天傍晚在新北市新莊運動公園附近一家海鮮餐廳宴請「新成員」，席開多桌，席上可見眾多年輕黑衣人進進出出；新北警方不久即接獲情資，初查確有黑幫在選前敏感時間成立新組織，展開監控。

情資不排除竹聯幫在新北成立一支類似捍衛中華統一促進黨的「捍衛隊」組織，隸屬「六堂一隊」的捍衛隊，是護衛統促黨的「行動部隊」；據指出，如若「戰平會」也有類似功能，又在選前成立，其動向值得高度注意。

戰平會似捍衛隊 動向受關注

另一方面，台北市內湖區民權東路六段的World Gym健身俱樂部旁巷口，前晚十點多傳出槍擊案，二十歲許姓男子根據「臉書打卡」鎖定二十六歲何男、二十三歲顧男為目標，在他們準備上車時，對二人連開九槍，其中一槍擊中轎車前擋風玻璃，幸二人未中彈慌張上車逃逸，許男一開完槍迅速投案。

許男到案後宣稱，何男欠他賭債兩百萬元不還，但警方認為他開完槍馬上投案，手法不似尋常討債，不排除幫派大哥找槍手尋仇。警方檢視許男交出的兩把槍，一把改造後具擊發能力，另一把槍管未貫通。

北山會狙擊竹聯幫眾 槍手投案

警方初步追查，許男是北山會小弟，何、顧二人為竹聯幫雷堂成員，兩幫九月間在中山區帝都酒店「互看不順眼」起衝突，其中一方電召大批小弟分持刀械棒棍助陣，還有人拿著二十公分短柄利斧，混亂鬥毆中二十七歲陳姓男子中斧又中刀，渾身是血倒臥血泊，轄管中山警分局出動快打部隊到場，將傷者送醫並逮捕八人，事後有雷堂份子和萬華角頭到警分局叫囂，一併遭逮。