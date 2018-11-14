蘇：侯不誠實 玩弄法律

2018-11-14

〔記者李雅雯、翁聿煌、郭安家／綜合報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨接受電台專訪並到台北市輔選，他批評國民黨市長候選人侯友宜的文化大學大群館出租案、副市長任內購買新莊區土地，這是攸關道德、玩弄法律和利益衝突的問題，侯一直沒說清楚；蘇貞昌並說，選舉就是一面照妖鏡，侯友宜不能逃避。

選舉就是照妖鏡 侯不能逃避

蘇貞昌指出，侯友宜在立委段宜康爆料時，曾經說謊新莊區的土地是「繼承」，後來被發現證據才改口買地，他關切的是購地時間點，侯在副市長任內購地，買賣雖然合法，但這涉及利益衝突及道德誠信等爭議，侯也利用稅法保護弱勢的美意，將大群館切割成九十九塊門牌逃避房屋稅，這是玩弄法律、不誠實又不正義，在民主國家、在外國絕對選不下去，有這麼大的房子卻不用繳房屋稅，市民作何感想？

另外，侯友宜主打的「都更三箭」政見，他拍攝都更宣傳片的取景地點在捷運新莊站附近的中正路，距離又昱公司持有的土地僅約六百公尺左右；蘇貞昌表示，這就是讓人質疑的地方，難怪外界懷疑「養地等都更」，如果土地財產一切坦白，沒人會懷疑，就是因為說不清楚，疑點愈多就愈啟人疑竇，侯的大群館案現在補繳稅一百多萬元，如果沒有逃漏稅怎麼需要補繳？

市民怎放心把未來四年交給侯？

蘇貞昌說，從這次選舉的檢驗才看到，原來侯友宜這麼不堪檢驗，外界過去不知道的事情這麼多，不知道侯有那麼大的房子、財產、土地，同時不繳房屋稅。請市民看清楚這是怎麼樣的人格？怎麼樣處理財產的方式？放心把新北市四百萬人的未來四年交給侯友宜嗎？