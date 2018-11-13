北市議員候選人涉賄選 疑中國暗助資金

2018-11-13

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕九合一選舉將至，台北地檢署日前接獲線報，指台北市中正、萬華區的中國民進黨籍議員候選人張秀葉涉嫌舉辦餐會賄選，檢方昨約談她及競選團隊等十多人到案。因中國民進黨與愛國同心會、中華統一促進黨關係緊密，都是眾所皆知的「紅統」團體，而張秀葉除是中國民進黨秘書長，也是愛國同心會秘書長兼總幹事，檢調不排除有中資介入，已朝此方向擴大追查。

檢多路搜索 約談張秀葉等人

台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分多路搜索張秀葉住處、競選總部等五處，共約談九名嫌疑人及十多名證人到案。

張秀葉及中國民進黨主席周慶峻昨晚十一點半被移送台北地檢署複訊，周一路高喊中國共產黨萬歲，又叫又跳的被拉進地檢署，張則表示自己沒有賄選，也沒有受中國資助，「現在是綠色恐怖，我已經準備好坐牢了」，還不忘對著媒體鏡頭拉票。

愛國同心會 辦餐會免費招待

檢調初步調查，愛國同心會十月一日在北市中山區某日本料理餐廳舉辦餐會，席開近六十桌，每桌價格至少五千元起跳，若以每桌十人估算，參加餐會的人可能多達六百人。

張涉在場造勢拜票 違選罷法

該場活動名義上是慶祝中國六十九週年國慶日，免費招待民眾用餐，並在舞台上大揮五星旗，但張秀葉同時在會場拜票，請求大家把票投給她，由於現場有許多中正、萬華區選民參加，張利用餐會造勢的行為，涉嫌違反選舉罷免法。

五十八歲的張秀葉曾接受媒體採訪，自稱一九九二年從中國嫁來台灣，在愛國同心會工作十幾年，此次政見包括和平統一救經濟，以及替中國籍配偶爭權益。