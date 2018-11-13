「臨演」向韓國瑜陳情 陳其邁︰有演員自然有導演

2018-11-13

〔記者葛祐豪、楊淳卉／綜合報導〕高雄市長選情緊繃，網友發現有不少挺國民黨市長候選人韓國瑜的民眾，在不同場合有不同身分；對此，民進黨市長候選人陳其邁昨表示，不要把政治嚴肅公共議題，變成表演演戲過程，而且「有演員自然有導演」。

直播網紅「髮蠟哥」遭質疑一人分飾多角，在高雄受訪後，日前又變成在雲林向韓下跪陳情的高麗菜農。

鳳梨果農

被爆是彩券行老闆

韓國瑜陣營被爆出有多名「臨演」，日前一名在媒體前向韓國瑜陳情的「高麗菜農」，過去也自稱是老車自救會會員，遭起底是網紅直播主「髮蠟哥」；民進黨立委王定宇也指出，媒體報導另一名於造勢活動向韓國瑜痛陳農民生存痛苦的「鳳梨果農」，其實是高雄市苓雅區的里長，也是彩券行老闆，「哪裡是鳳梨果農？」但這名里長昨天受訪表示，當天發言身分是「鳳梨果農朋友」，反問王定宇「有沒有看清楚字幕」？質疑王「到底是誰斷章取義，到底誰是網軍」。

對此，陳其邁昨受訪時說，選舉真沒必要這樣，不曉得動機是如何，但都出現在特定候選人的造勢場合，「演很大，不要把政治嚴肅公共議題，變成是一個表演演戲過程。」陳其邁說，這似乎是選舉操作，「有演員自然有導演」，是誰在主導這些事情？這些人演很大，演起來百無禁忌，演農民像農民，他看了都傻眼，不曉得選舉怎麼會這樣，其實肉搜一下就知道是誰。

韓陣營則強調，對於每個支持者，韓國瑜都心存感謝，但他實在無法深入了解每個支持者的身家背景。