侯搶攻綠票倉 站街口率車隊拜票

2018-11-10

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天發動「百街街口拜票」行動，第一站就直搗綠營大票倉，三重台北橋頭向通勤族揮手、拜票，站在「戰車」上掃街，神色輕鬆的比出勝利手勢，遇到熱情的支持者，他彎腰揮手努力催票。

侯友宜說，有很多新北市民每天騎車或開車行經台北橋，到台北市上班，很多在雙北打拚的人都會經過這裡，所以利用上班尖峰時段，到台北橋頭跟大家致意。

紅色戰車首度亮相

侯昨下午轉往板橋慈惠宮、接雲寺參拜上香，由總幹事林鴻池陪同，一起站上首度亮相的紅色戰車掃街。侯友宜說，車子是朋友友情支持，這次選舉有很多好朋友相挺。

對於下週一的辯論會，侯友宜表示，擔任副市長七年多來，對市政相當嫻熟，反而是蘇貞昌，現在很多都是以前沒有做過的，蘇貞昌應該多花點時間準備。

侯友宜的車隊掃街由市議員候選人葉元之、林國春、劉美芳、周勝考、曾煥嘉陪同，依序繞行板橋浮洲、溪崑、社後、後埔、新埔、江翠、埔墘的主要街道，有民眾聽到宣傳車廣播，主動到路邊鼓掌歡迎，也有里長帶領里民等在路邊放鞭炮幫侯友宜加油打氣，侯友宜也彎腰比出勝利手勢。

侯友宜說，接下來還有十大造勢活動，將從樹林開始，一場接一場到最後的選前之夜，希望支持者把票催出來、投出來。