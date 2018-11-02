帕金森氏症病源不是大腦… 美研究：可能在闌尾

2018-11-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國「科學轉譯醫學」期刊十月卅一日發表最新研究指出，帕金森氏症被視為一種腦部疾病，但其病源可能不是大腦，而是來自腸道，特別可能源自闌尾。科學家發現，早期割掉闌尾者，往後帕金森氏症罹患風險較低。

早期割掉闌尾 罹帕症風險減19％

美國密西根州范安德爾研究所學者拉布莉（Viviane Labrie）領導研究團隊，針對瑞典國家健康數據庫進行分析，檢視自一九六四年以來約一七○萬人醫療紀錄，及包含美國八四九人的數據。研究顯示，成年初期割掉闌尾的民眾，數十年後罹患帕金森氏症風險降低十九％。至於罹患帕金森氏症病人中，割闌尾者平均延後三．六年發病。

另外，研究也發現，在較可能接觸到農藥的瑞典鄉間地區，割掉闌尾者的罹病風險減少二十五％。拉布莉說，這顯示闌尾可能在農藥曝露等環境風險上扮演重要角色。

帕症腦部異常蛋白質 疑藏自闌尾

一般認為闌尾是個無用器官，但研究人員說，闌尾似乎儲藏許多與免疫反應有關的腸道細菌，及一種「α-突觸核蛋白」（alpha-synuclein），許多帕金森氏症患者腦部都出現這種物質。不過，許多早年就割掉闌尾的人也患有帕金森氏症，也有很多人有上述蛋白質卻從未生病。拉布莉說，在某些罕見案例中，這種蛋白質可以逃脫闌尾進入腦中，導致帕金森氏症。

為解開這個謎團，研究人員檢視四十八名健康人的闌尾組織，其中四十六人有異常的「α-突觸核蛋白」。這項發現意味，在腸道存有這種蛋白質並不足以引發帕金森氏症，應還有其他機制導致這種蛋白質對某些人特別危險；因此，闌尾是否會引發帕金森氏症就變得不重要。

對抗帕症 專家不建議急著割闌尾

拉布莉建議，人們不應急著割掉闌尾，研究人員未提倡割闌尾可對抗帕金森氏症。未參與研究的賓州大學專家威利斯（Allison Willis）稱讚，這項研究提供重要線索。然而，她也警告，帕金森氏症還有其他與腸道無關的罹病風險，如創傷性腦損傷等，腸道可能只是致病途徑之一。