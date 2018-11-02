冷眼集》國民黨的寒流

2018-11-02

記者鄒景雯／特稿

有二○一四年縣市長選舉創造了素人柯Ｐ的前例在先，四年後的今天，韓國瑜以「鹹魚翻身」姿態，在政壇被討論「韓流」是否會出現外溢效應，是個驚奇，但應當不令人太過意外。韓國瑜現象代表著什麼意義？在台灣肯定會有非常多元的看法；不過對於國民黨的發展，或者更準確地講，對於許多國民黨頭人來說，醞釀中的「寒流」恐怕正在形成。

說韓國瑜是鹹魚，起因於他是個出道很久的舊人，六十一歲的「高齡」，也絕不再年少；這次的參選，一度還找不到戰場，忽焉台北市，最終落腳高雄，才不久前，眾人以為他是來亂的，現在居然威脅到民進黨是否會在南台灣被拔旗，這當然是其從政歷程的翻身。

韓國瑜個人的轉折，何以會成為國民黨的寒流，幾個跡象透露了這樣的趨勢。首先，國民黨許多縣市的候選人紛紛邀請韓國瑜跨境去站台，韓本人幾乎照單全收。從政者是最敏感的動物，尤其在競選期間，這些國民黨人肯定是嗅覺到了什麼。其次，在高雄選區內的韓國瑜支持者，要求韓國瑜必須與馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫等這些「舊勢力」切割，理由是避免影響中間選票。一時間，韓國瑜成了新品牌，前述這些人等全被推成了前浪。第三，高雄的韓粉新近又下了一道通牒，他們宣稱支持韓國瑜不代表支持國民黨，要外縣市別再表錯情。換言之，韓國瑜現象是一種不滿的投射，他的若干選民認為韓不等於國民黨，甚至大於國民黨。

這三層的選民語言，之所以有意義，在於它們被提出後，立刻有回音，因此產生了政治效果。例如第一個行為說明國民黨人已經界定韓國瑜是黨內一號人物，這是韓國瑜過去三十年未有過的榮寵，不論十一月二十四日的輸贏如何，他已經大賺。其次是韓國瑜颳起的風向，把淺碟式的台灣政治文化帶到了下一個流行，國民黨正統培養的馬吳王甚至朱，自此過氣。這個發展非常殘酷，但是仔細想一想，誰說不是事實？最後，如果還沒有到二○二○，甚至二○一八的票都還沒投下，國民黨已經提前在進行新陳代謝，月底的地方版圖重新劃分，即使是在對民進黨兩年中央執政打分數，國民黨這些韓國瑜口中「過去的這些大老」卻失去了驗收成果的主動權，則國民黨內的權力競逐今後又會發生什麼樣的演變？

所以，對許多人來說，韓流是不是寒流，可不是插科打諢的說笑。