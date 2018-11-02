韓流外溢？柯文哲：市民自主性很高

2018-11-02

〔記者黃建豪、簡惠茹、葛祐豪／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「韓流外溢」效應，有人認為已衝擊台北選情，導致台北市長柯文哲與國民黨台北市長候選人丁守中間的差距縮小，柯文哲昨表示，這要事後做學術研究才能知道，現在看常常當局者迷，他觀察老半天也看不出所以然。

對於有民調指柯丁差距拉近，柯文哲說，民調有機構效應、時間效應及事件效應，本來就會高高低低，但他知道台北市民自主性很高。

媒體也問柯文哲，是否認為自己與韓國瑜相像？柯回應稱，有像的地方，但不像的地方更多。

藍軍新共主？

韓：我沒這麼了不起

韓國瑜昨則被問到，是否會與柯文哲保持距離？韓國瑜表示，柯Ｐ對他有知遇之恩，畢竟大家曾共事一場，丁守中則是同黨同志，「我心中自有一把尺，未來大家會看得到。」

外界也出現「韓國瑜是藍軍新共主」的聲音，韓國瑜則說，他沒有這麼大能力，是因他不斷表述，讓高雄人民、台灣人民感受到整個台灣向下沉淪的速度太快，而獲得人民認同，「讓大家以為我好像變成藍軍新領袖，但我沒這麼了不起」。

韓國瑜說：「我感覺我就像一盤熱炒一百塊錢的泰國蝦一樣，看到人我都彎腰到處拜託」，其他藍營縣市長或議員候選人，承蒙他們看得起，願意跟他合體或讓他助選。

丁守中昨到文山區三個市場掃街拜票時，媒體也詢問是否有韓國瑜效應？丁守中說，有韓國瑜效應那就最好，希望全力衝刺，六都連線，一起讓台灣更好、台北更好。

丁守中也認為，柯文哲最近的言論，包含歧視女性、婦聯會的反覆，證明柯沒有核心價值、更沒有中心思想，變來變去、騙藍騙綠騙選票，這些對柯都有影響，因此反映在民調上。

民進黨台北市長候選人姚文智則譏諷說，丁守中找韓國瑜同台，無非是「請鬼拿藥單」、病急亂投醫。