韓屁毛說 議員候選人嗆：看不起高雄年輕人

2018-11-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「屁毛說」，初次參選的民進黨市議員候選人林智鴻認為，從性愛摩天輪、陪睡、禁止人民上街請願，一直到「屁股的毛」，證實韓國瑜的內心世界暗黑不堪，他認為韓國瑜屢出狂言是看不起高雄年輕人。

「鬍鬚比你頭髮多」

初次參選的民進黨高雄市議員候選人許乃文也回嗆：「禿子才會一天到晚用毛做文章，顯現他自己內心的缺憾」，自己雖是參選新人，但對高雄絕對比韓國瑜還熟悉，對高雄人而言，韓國瑜才是那個屁股毛還沒長齊的小屁孩，住高雄沒幾個月，憑什麼批評這塊土地？有什麼資格決定高雄的未來？韓國瑜必須為自己的狂妄言論道歉。

基進黨市議員候選人洪正也嗆說：「如果捍衛言論自由，需要脫褲子比屁股毛，基進黨完全接受這個挑戰，光是我的鬍鬚就比你的頭髮多，到底是誰的毛沒長齊！」

民進黨高雄市長候選人陳其邁競辦發言人趙天麟則表示，對於韓這種沒格調的發言，不予回應。

陳其邁昨天參加廣播節目表示，韓國瑜剛來高雄時，談話有點讓人摸不著邊際，例如愛河摩天輪、旗津設賭場，太平島挖石油更有點無厘頭，但都只是茶餘飯後的話題。陳說，七月發現韓國瑜的網軍流量、散播內容愈來愈高，至於能否轉換選票？仍待觀察。