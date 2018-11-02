菊感嘆：高雄的美麗因選舉被否定

2018-11-02

〔記者葛祐豪、賴筱桐／綜合報導〕總統府秘書長陳菊昨天在高雄出席「二○一八ＩＥＳＦ世界電競錦標賽」開賽記者會時感慨說，高雄的美麗因選舉被否定，相信這些痛苦及抹黑會隨選舉過去，美麗會留給世世代代。陳菊晚間在新北市受訪也表示，高雄現階段的方向、價值都是正確的，民進黨高雄市長候選人陳其邁的接班，會讓高雄的未來實現夢想與理想，市民應該相信高雄、相信民進黨。

陳菊在高雄表示，她最近感觸良多，有人因為選舉的關係，把高雄說得這麼不堪，她市長任內長期努力投注的心血一夕被否定，但她相信選舉過後，這些痛苦及抹黑會過去，美麗會留給世世代代。

批韓國瑜當時在威權統治集團

對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜「當選後禁止政治遊行」的說法，陳菊受訪則表示，韓國瑜當時是在威權統治集團的國民黨陣營，不知道台灣歷經多少歷程、多少人努力，才能達到今天這種新聞自由、言論自由、集會遊行表達各種意見自由的可貴。

陳菊昨化身民進黨新北市長候選人蘇貞昌的助選員，打電話幫蘇貞昌拉票。媒體詢問高雄市的選情，她表示，高雄市有很好的基礎，過去十二年來，市府團隊非常努力，重工業的城市轉型需要時間，好不容易讓高雄成為宜居的城市，高雄要翻轉，現在才看到希望，高雄現階段的方向、價值都是正確的，陳其邁的接班，會讓高雄的未來實現夢想與理想。

韓國瑜陣營回應說，韓國瑜這輩子第一次投票，就是投給北基宜參選立委的方素敏（民進黨前主席林義雄之妻），他很佩服早期民主前輩為台灣的努力，也了解民主政治不可能走回頭路。

韓營：佩服早期民主前輩的努力

韓陣營說，「凡走過必留下痕跡」，韓國瑜認為歷屆高雄市長，都擁有不可抹滅的貢獻，不過，高雄市未來最重要的目標是拚經濟，若韓國瑜當選市長，絕對可以做得比陳其邁還突出。