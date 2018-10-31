技術多靠美光、聯電 晉華量產生變

2018-10-31

聯電︰依約助開發技術

不受美國出口禁令影響

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國福建省晉華集成電路近期剛試產，馬上就被美國商務部開鍘，為中美貿易戰增添肅殺氣氛；晉華雖強調ＤＲＡＭ技術自主，仰賴聯電開發技術，但總經理陳正坤來自台灣美光（Micron）中科廠，因「瓜田李下」難解釋，晉華進入量產恐遭美國防堵。

業界指出，中美貿易戰迫使中國更積極推動半導體自主化，清華紫光旗下的長江存儲、合肥睿力、福建晉華是三大記憶體國家隊，不同於長江存儲切入儲存型快閃記憶體有飛索（Spansion）相助與自行開發，合肥睿力、福建晉華強調技術自主，技術團隊卻又與美光脫離不了關係，中國在官司訴訟又耍了美光，難怪惹毛美光背後撐腰的美國政府。

福建晉華缺乏ＤＲＡＭ技術，業界傳言於二○一六年拿出三億美元幫聯電買設備，擺在南科聯電十二Ａ廠組數百人團隊進行技術研發，依進度再支付四億美元給聯電，雙方共同擁有研發技術成果的所有權。

業界多懷疑聯電長期在邏輯ＩＣ的代工領域，憑早期技術能設計出ＤＲＡＭ技術嗎？但了解內情者都清楚，聯電協助晉華的關鍵人物是來自前瑞晶、也就是美光中科廠前總經理陳正坤，他跳槽到聯電任資深副總經理，目前借調福建晉華當總經理，加上昔日一群部屬高手，企圖在中國創造出ＤＲＡＭ自主技術的量產基地。

台灣半導體業界指出，晉華近期才剛試投產，美國祭出禁令，恐影響晉華後續量產進度。聯電則強調，將持續依合約為晉華開發技術，雙方合作計畫不受美國出口禁令的影響。