綠控林姿妙兒礦場 帆布護水土

2018-10-30

〔記者楊淳卉、江志雄／綜合報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的兒子林宜弘在宜蘭經營的益興礦業股份有限公司，日前被爆因違反「森林法」、「水土保持法」遭連續兩次裁罰。民進黨立委陳亭妃昨召開記者會，拿出本月十三日益興礦區空拍畫面，指控益興礦業未做好水土保持，罔顧蘇澳居民安全，要求林姿妙出面說明，「難道你的兒子你就要包庇嗎？」

林：兒子現未參與經營

對此，林姿妙競選總部回應說，益興礦業公司已在今年初變更負責人，林宜弘目前僅是投資方，未參與經營，公司董事長改由杜曉炬接任。林姿妙陣營反批民進黨及宜蘭縣長候選人陳歐珀，不要再操弄低劣的負面選舉。

陳亭妃指出，林姿妙的兒子林宜弘、女兒林羿伶，於二○○八年起在宜蘭經營益興礦業，二○一七年曾未經林務局羅東管理處同意，非法興修便捷道路，違反「森林法」被裁罰十二萬元；隔年四月再因違反「水土保持法」，被宜蘭縣政府裁罰六萬元。

陳亭妃指出，益興礦業仍繼續在宜蘭蘇澳開採，現場僅用帆布充當水土保護措施，還將碎石傾倒至礦場下游的白米溪，二○一○年梅姬颱風釀成蘇澳大淹水，原因之一就是白米溪暴漲。民進黨立委莊瑞雄表示，有點良心的人，都會告誡自己的子女這種沒良心的錢不要賺。

林姿妙總部說，益興公司去年度違規，經過改善後，宜蘭縣政府、羅東林管處已回覆符合規定，後續由益興自行回應，呼籲民進黨用同樣標準，檢視陳歐珀、莊瑞雄收受礦業大財團政治獻金情形，以昭公信。

陳歐珀競選總部說，林姿妙兒女持有益興公司全部股份，杜曉炬持股竟然是零，是否林姿妙為了選舉掩飾家族不法情事？杜是不是人頭董事長？陳歐珀陣營也強調，陳所有的政治獻金均誠實申報，公開透明。

杜曉炬回應，益興公司去年受罰，已做改善也繳清罰款，由於公司長期虧損，年初召開董事會改組，他有十年礦產經驗及相關證照，被推舉為董事長，希望選舉歸選舉，產業歸產業，不要混淆視聽。