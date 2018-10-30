陪睡風波》陳其邁：韓污辱女性 道歉有這麼困難嗎？

2018-10-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩在道明中學校友LINE群組中，對國民黨高雄市長候選人韓國瑜「陪睡招商」的言論發表看法，引發議論。民進黨高雄市長候選人陳其邁昨天下午北上參加政論節目，錄影前強調當市長應該要有格調，韓違反兩性平等言論，道歉有這麼困難嗎？

陳其邁表示，道明中學一個非公開的群組，邱議瑩用字的部分，已經在群組道歉，但「韓國瑜在公開場合提到招商陪睡，是不是污辱女性？這是非常清楚的一件事情」，他應該要出來面對，好好說清楚。

陳其邁說，招商對一個城市非常重要，韓國瑜以一種像江湖郎中賣藥的方式，招商內容空洞，用這種污辱女性的言論、誇張言語霸凌的方式，當市長應該要有格調。

韓失言不只一次 做市長應有格調

陳其邁表示，「假如韓國瑜的言論引起女性覺得被污辱，就應該出來公開道歉，不應該迴避」，這個問題很多婦女團體都提出過，韓的失言也不只這一次，做為一個國際城市的市長，應該對於性別平等有一個觀念，否則動輒涉及污辱女性的言論，這對於一個城市來說，並不是一件光榮的事情；如果真的講錯話，道歉有這麼困難嗎？

此外，陳其邁前晚在造勢場合中，批評韓國瑜不是所謂的韓流，而是抹黑的黑潮。陳其邁昨天上午受訪時表示，韓國瑜二○○七年參加黨內初選時就抹黑同黨的張慶忠，把張開設摩鐵抹黑成情色大亨，韓因此遭取消初選資格，早有抹黑的前科。

陳其邁強調，假如開摩鐵就變成情色賓館大亨，不曉得現在韓國瑜主張摩鐵摩天輪到底算什麼？韓必須說清楚。