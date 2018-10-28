韓國瑜搶攻原鄉 和原住民博感情

2018-10-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天挺進那瑪夏區及錫安山，對於錫安山居民早年遭國民黨欺凌，他認為國民黨三、四十年前對某些宗教團體的做法，確實需要檢討。

針對前晚「三山大會師」鳳山場的造勢晚會，韓國瑜表示，看到滿坑滿谷的人潮讓他很感動，這次他以一瓶礦泉水打到五五波，不是他個人有多麼厲害，而是證明高雄市民的偉大，這也是台灣民主政治史上，從來沒有發生過的事。

韓國瑜昨早挺進原住民那瑪夏區，參加市議員柯路加競選總部成立大會，他自嘲說，原住民朋友都很善良、知足，那他應該也算原住民；現場原住民紛紛要求與韓國瑜拍照、簽名，氣氛熱絡。

要讓高雄經濟脫胎換骨

韓國瑜強調，未來他當選高雄市長，高雄的經濟一定會脫胎換骨，他要讓高雄這個沉睡了二十年的巨人，重新站起來。

韓國瑜昨天還特別拜訪錫安山，一名李牧師向他細數錫安山居民早年遭國民黨欺凌的種種，希望政治人物能言行一致，選後也歡迎韓國瑜再上錫安山，表達對錫安人的真正誠實。

韓國瑜強調，「只有謙虛面對過去的不完美，才能掌握現在！」三、四十年前，國民黨對某些宗教團體的做法，確實需要檢討，現在國民黨已經非常虛弱，像進入加護病房，李牧師的話，是對所有政治人物的當頭棒喝，他會謹記在心。

韓國瑜也呼籲民進黨，政治人物的權力是向人民借來的，是人民用選票選出來的，在短暫幾年的從政期間內，真的要多造福、少造孽，多幫助人民創造安居樂業的日子。

回程行經甲仙，韓國瑜站上宣傳車遊街，沿途商店紛紛揮手，知名的芋頭冰店還特別請韓國瑜的競選人員吃芋仔冰。