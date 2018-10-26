潛艦造不造 明年三月見真章

2018-10-26

嚴德發：屆時「細部設計」 國造案重要節點

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全力推動「潛艦國造」案，原型艦預計在二○二五年下水，立法院外交及國防委員會昨為此召開秘密會議，邀請國防部長嚴德發、海軍司令黃曙光等官員專案報告，隨後進行秘密與公開詢答。由於我國無造潛艦經驗，立委關心如果潛艦國造不可為，是否有停損「節點」？嚴德發在公開詢答時表示，該案在明年三月一日起進行「細部設計」，屆時將是該案重要節點。

嚴德發會前接受媒體訪問表示，潛艦國造的目的，就是要提升防衛作戰能力及國防自主，同時將國內相關企業與國際連結，為帶動經濟繁榮的重要建案，國防部在國會監督下，就概況和疑義的部分向立委說明，也盼國人能夠給予支持。

昨天的秘密會議先邀請少數官員參與專案報告，並進行「先秘密、後公開」二階段詢答，第二階段才開放媒體旁聽公開質詢。國民黨立委江啟臣在公開質詢時問，潛艦國造案應設定停損「節點」，否則若明知不可為而為之，恐使數千億元的民脂民膏，持續如無底洞般地投入。

海軍：研製原型艦成功 才有後續艦

嚴德發表示，按現今規劃，潛艦國造、國防自主政策都會持續推動，潛艦國造案明年三月一日將進行細部設計，將是個「節點」，全案都須依法依約進行。黃曙光說，屆時會到立法院專案報告，讓立委了解該案期程。

江啟臣問，潛艦國造原型艦下水前，如其他國家願意售我柴電潛艦，我國是否繼續堅持國造案？黃曙光表示，美國曾同意售我八艘柴電潛艦，至今仍無相關承諾，「我們已不相信這個問題」，我國須倚靠自身力量來做。嚴德發則表示，如遭遇其他情形，「會做評估」。

黃曙光說，海軍現在的目標，就是執行第一艘原型艦研製案，該案成功後，才有後續艦，如不成功，「後面就沒有了」；我國現今所選商源至少有三家，也歡迎世界各國廠商加入，把造艦、裝備技術與國內產業結合，提升技術並強化我國防衛能力。

國民黨立委馬文君詢問，潛艦國造案明年三月細部設計，合約商台船應交付文件，及所需裝備總數為何？海發中心主任邵維揚表示，合約設計文件應遞交七○七份，首批一九四份已遞交海軍審查；潛艦可分為結構、推進、電力、戰系、輔機、舾裝、武器七大系統，所需裝備約一百項。