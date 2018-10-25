韓粉催票影片涉抄襲》 陳其邁陣營批韓國瑜縱容侵權

2018-10-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長候選人韓國瑜網軍近日上架的競選宣傳影片又涉抄襲和泰汽車廣告。民進黨高雄市長候選人陳其邁發言人、立委趙天麟指出，對於支持者抄襲影片等造假作法，韓國瑜本人的態度始終不明確、始終不說「反對」，很令人遺憾，感覺像縱容侵權，然後坐享其成！

趙天麟說，韓國瑜碰到支持者抄襲影片或散佈不實訊息時，只會說謝謝網友、但要注意法律問題。韓將責任推給網路作為，「個人態度」卻不夠明確。

趙天麟強調，對於侵權等相關行為的紅線，韓國瑜及其陣營應該有更明確的看法，但他與其陣營都沒有，讓人很遺憾，根本是對民主法治不夠尊重。

趙天麟舉北漂影片為例說，韓一樣稱是網友所為、完全切割，結果讓網路侵權狀況變本加厲，韓的態度其實可以更明確，可以說反對或不認同，但卻都不說。

趙天麟說，又如先前將陳其邁宣傳片改製為斷頭影片，幾乎訴諸暴力暗示，網軍「李榮貴」事件也方興未艾，韓國瑜都沒表達確切態度，其實某種程度上，韓國瑜有點像縱容侵權，坐享其成。

此外，高雄檢警已查出「李榮貴」的臉書帳號IP疑似在新加坡。陳其邁昨表示尊重警方辦案，也希望選民能判斷。

陳其邁指出，選舉期間假新聞、假消息充斥，尤其散播涉及人身攻擊與抹黑的部分，希望警方能強力偵辦，否則這種在選舉過程中，以抹黑、造謠方式在特定網站與粉絲團散播，會嚴重妨礙選舉的公正性。