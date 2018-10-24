惡搞陳其邁粉絲團IP來自海外 「李榮貴」續發假消息 瞎掰警上門

2018-10-24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長選舉因假消息、假臉書、殭屍帳號充斥，各陣營緊盯網路動態，喊告聲連連；其中陳其邁陣營提告三件，包括斷頭影片、署名「李榮貴」誹謗、殭屍帳號等案，警方已查出斷頭影片帳號ＩＰ來自美國，「李榮貴」疑假臉書帳號ＩＰ在新加坡。而警方尚未採取行動，「李榮貴」竟持續發佈假消息稱「這幾天警察也登門拜訪」，囂張行徑令警方氣憤，正全力追緝。

疑國外行銷公司操縱「殭屍」

陳其邁陣營指控有企圖影響選情的網軍，涉嫌「自導自演」發動大批殭屍帳號，先到陳的臉書粉絲頁按讚，再反諷陳陣營花錢衝人氣。警方查出這些殭屍帳號，疑由國外一家行銷公司主導，先和土耳其、埃及等各國網友交換臉書後，再釋出到候選人臉書粉絲團衝評價。

警查出「李榮貴」IP在星國

署名「李榮貴」的臉書被控用假消息，甚至攻訐辱罵，總統府秘書長陳菊、陳其邁均對他提告涉及誹謗及違反選罷法，高市警方查出該ＩＰ位於新加坡，欲透過管道請星國警方追出藏鏡人，但不排除可能是假臉書帳號。

檢警也透露，警方還沒找出這個「李榮貴」，但「李榮貴」竟仍持續發佈假消息，「這幾天警察也登門拜訪…就是不讓我瞎說」，令警方瞠目結舌，指「網路最不缺假消息」，正展開全力查緝。

假帳號與殭屍帳號 影響選舉

檢警指出，「殭屍帳號」可用金錢買得殭屍粉絲，粉絲來源常來自手動假帳號，也有人設計程式操作，原本應用於電子商務活動，或各類粉絲團的經營，沒想到竟會在選舉中用來攻擊或造假，若上網搜尋「Buy Facebook Fans America」等關鍵詞，即可發現不少網站進行粉絲販賣，國外也有行銷公司採取殭屍交換方式。

檢警不諱言，追查這群惡劣網軍難度頗高，因ＩＰ位址全發自或設在國外，刑事局已成立查緝假消息專責小組，能量最大的偵九大隊派員協助各縣市警局，因中國境內對海外網路限制及封鎖，許多人採用虛擬私人網路（ＶＰＮ）連接外國網路「翻牆」，就算查出ＩＰ設於美國或新加坡，有心人也可能採浮動ＩＰ，利用跳板變造，科偵幹員須與時間賽跑、與網軍鬥智。