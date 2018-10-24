吳敦義選戰節目 首播喊卡

2018-10-24

〔記者施曉光／台北報導〕由於台鐵普悠瑪翻車重大事故，國民黨廿一日宣布暫停一切選舉活動，原本預定今天上午由黨主席吳敦義親上火線的新開選舉直播節目「仗義執言，團長零距離」首播，也在吳敦義要求下於昨天緊急喊卡。國民黨今天要在彰化縣舉行的「行動中常會」仍將照常舉行，但原本是為該黨彰化縣長候選人王惠美造勢的中常會，幕僚單位已建議安排默哀等儀式，並儘量低調舉行。

行動中常會 今彰化低調舉行

隨九合一選戰逐漸進入白熱化階段，國民黨原本把中央助選團團長吳敦義視為「選戰利器」，打算從今天投票前倒數卅日的開始，透過該黨臉書粉絲專頁推出「仗義執言，團長零距離」直播節目，由吳敦義每天親上火線扮演「名嘴」，針對各項選戰議題、選情分析做評論，拉抬藍軍全台選情。由於普悠瑪翻車意外，節目還未首播就先暫停，何時重新開播仍未確定，將待吳敦義指示後再行辦理。

黨內人士指出，雖然吳敦義前天宣布停止選舉活動，但從昨天起，各地方將採「因地制宜」方式辦理，像宜、花、東等三縣與普悠瑪事件相關的地區，仍待進行善後工作，因此恢復選舉活動的時間就會比較久；至於比較無關的中南部地區，則視當地狀況辦理，像昨天國民黨高雄市議員蔡武宏競選總部活動仍然舉行，但改為祈福大會形態，市長候選人韓國瑜則出席誦讀「心經」。

黨內人士質疑，民進黨雖然也宣布暫停選舉活動，但綠營候選人私下還是照樣進行選舉活動，只是身上沒有穿上競選背心。