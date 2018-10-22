為黃偉哲站台 英賴籲鄉親投票顧台灣

2018-10-22

〔記者蔡文居、劉婉君、王俊忠、萬于甄／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲昨天舉行競選辦公室暨台南城市願景館成立大會，蔡英文總統、行政院長賴清德等人南下站台，指「台灣不能走回頭路」、「要用端出牛肉及正面的力量對抗黑暗的力量」；新北市長朱立倫昨則到台南為妻弟、國民黨南市長候選人高思博競選總部站台、掃街，朱反批，蔡英文來台南一次，「明天高思博的民調就會多一％」。

朱：蔡來台南一次

高思博民調就多一趴

蔡英文強調，不管是國際打壓還是假消息，台灣的主權不能讓，尊嚴不能放棄，民主自由一步都不能退，台灣絕不能走回頭路，不能怕反彈就不敢改革，呼籲所有人都要出來投票顧台灣、顧主權、顧我們的民主。

賴清德表示，這場選舉競爭非常激烈，但黃偉哲相當有風度，用端出牛肉及正面的力量對抗黑暗的力量，台南這八年來他已打下基礎，未來就等黃偉哲繼續推動下去，台南市絕對可以成為安居樂業的好所在。

對於黃偉哲民調暫時領先，朱立倫昨舉自己連任新北市長一役為例，選前民調贏對手二十九個百分點，有民眾指他可以躺著選，開票結果竟只贏對手一％多，代表選舉沒有開盤都不確定結果，期勉高思博持續打拚，仍大有可為。

此外，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨到台南為議員輔選時和高思博合體，並簽署發展南台灣發財圈的宣言，兩人強調如果當選會聯手，讓觀光客進來，產品賣得出去，南台灣成為台灣最有錢的城市。