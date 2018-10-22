2018-10-22

記者林良昇／特稿

不論是精壯還是虛胖，高雄原本冷冰冰的選戰，在韓國瑜的「空軍攻勢」下炒熱，讓選情看似有了懸念，身為這次國民黨最具代表性的「空軍司令」，要挑戰、競爭吳敦義「總司令」大位，雖然時間尚早，跡象尚屬牽強，但放眼未來，確實不無可能，畢竟半年前，沒人會說高雄選情五五波。

依現狀而言，韓國瑜「空軍」的聲勢高漲，與各路網軍相比毫不遜色，雖然，網路聲量在國民黨的架構下，能不能化為選票猶未可知，但對比近期在談凶殺案、愛河整治，被人批評「白賊」的吳敦義，曾幾何時，在韓國瑜的鋒芒下，吳主席已頓時失色不少。

韓國瑜與國民黨主席這個職位的連結，在於二○一七年，韓國瑜真的當過吳敦義選黨主席的對手，六搶一的戰局中，剛卸任北農總經理「失業中」的韓拿到近百分之六的選票，一年多過了，韓不但沒有銷聲匿跡，還成為藍營當紅炸子雞，對比吳在黨內提名過程中的爭議，兩人的聲勢在「韓流」之下，恐怕已黃金交叉。

更何況，韓國瑜還曾在被國民黨提名參選高雄市長後，一度登記台北市長初選，後來才退選，和黨中央關係緊張，而這場一開始被藍軍視為「犧牲打」的高雄市長選戰，韓選得有聲有色，無論這場選舉是誰贏了，韓國瑜都可以大聲說「我不是靠吳敦義」。

國民黨主席四年一任，從李登輝、馬英九以來，幾乎都是敗選或者被起訴而導致辭職；吳敦義的任期到二○二一年，還橫跨二○二○年總統大選，今年九合一選戰，要說國民黨會輸到黨主席請辭，不會有人相信，更何況到了二○二一年，韓國瑜那時還是藍營救世主嗎？恐怕需要時間檢驗。

年底這場選舉，在藍營內儼然成為總統大選前哨戰，國民黨的「太陽系」中不只一個太陽，即將失業的朱立倫、意圖復辟的馬英九，再加上這個「韓國瑜選黨主席」傳聞，或許就暗示著，年底大選吳主席就算取得勝選，也未必能拿到總統大選的入場券。