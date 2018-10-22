挺陳其邁 菊：高雄接班一定要成功

2018-10-22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統府秘書長陳菊、高雄市長候選人陳其邁昨天同台為黨籍市議員候選人邱俊憲輔選。陳菊說，高雄接班一定要成功，否則高雄建設不知道還要拖延多久，陳其邁也喊出「高雄不能輸、台灣才會贏」。

陳：高雄做經濟火車頭

陳其邁批評，有候選人說選舉只談經濟、不談政治，卻大談「九二共識」、「台獨比梅毒還可怕」，說一套做一套。他表示，高雄市長選舉是對台灣未來政治、經濟最重要的一場選舉，這是要選擇一條和平製造者道路，與全世界市場接軌的道路，還是凡事要依賴中國市場，錢進中國、債留台灣的道路。

陳其邁強調，他會讓高雄做經濟發展火車頭、台灣穩定的力量，準備和全球市場接軌、招商引資，成為亞太地區最穩定的力量。

陳菊指出，這場選舉充斥假消息、假新聞、假民調，許多人不知道真實是怎樣？社會狀況如何？為何大家霧煞煞？在這混亂時代，我們真實正直為高雄打拚、守護台灣的方向、價值都是一致且堅持的，大家要檢驗所有政黨，誰為台灣人打拚，誰站在台灣的立場，只有民進黨為台灣打拚、受苦。

陳菊說，高雄接班一定要成功，前瞻計畫中捷運黃線對高雄市未來發展很重要，如果不是陳其邁接班，高雄未來建設藍圖不知道還要拖多久？

陳菊回覆媒體提問表示，選戰是靈活的，陳其邁競選總部最重要主事者，一定知道要用萬變應付萬變，多元社會會有很多不同意見，包括在網路上呈現，不只是網路這麼簡單，有其複雜性，會嚴肅面對。

面對國民黨韓國瑜在「空戰」占優勢，陳菊說，國民黨利用網路是成功的，民進黨在整個選舉過程中一開始警覺性不足，但選戰還有卅多天，民進黨在整盤策略上會再努力。