全台助選 韓國瑜志在黨主席？

2018-10-22

另一顆太陽？ 韓：國民黨需要一個后羿

〔記者葛祐豪、劉婉君、林良昇／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣升高，外傳他選後會搶國民黨黨主席位置， 現在到各地助選即是徵兆；韓國瑜昨受訪強調：「這完全無關！」他目前完全沒有選國民黨主席的想法。黨內評估，吳敦義的任期到二○二一年，韓國瑜選黨主席的議題言之過早。

民進黨秘書長洪耀福九月曾預言，韓國瑜這次志在選國民黨主席，而非高雄市長，把高雄選戰打熱後，就要選黨主席。

國民黨：民進黨想見縫插針

國民黨發言人洪孟楷表示，吳敦義的四年黨主席任期是從二○一七年到二○二一年，現在這議題根本是民進黨想見縫插針提出的假議題，奉勸民進黨可以省省力。

韓國瑜近期人氣高漲，也接受國民黨候選人邀約，赴多個縣市站台輔選，光是這兩天週末假日，韓就北上宜蘭、南衝屏東助選，還抽空趕往雲林縣及台南市。人氣甚至有超過前總統馬英九之勢，也讓吳敦義日前在輔選時特別提到，是他在高雄提名韓國瑜的，強調「提名功勞」的涵義明顯。

最近國民黨內部傳出，韓國瑜選後會爭逐黨主席之位， 韓現在到各地助選，即是明顯徵兆。記者昨詢問韓國瑜，他聽了噗嗤一笑說，這是因為國民黨提名縣市長候選人的再三邀請，希望就共同理想做論述，並造勢炒熱選情，他「目前」完全沒有選國民黨主席的想法，現在一心只想打好高雄市長選戰。

韓：現在只想打好市長選戰

對於外界形容他是國民黨的另一顆太陽，韓國瑜說：「我是賣菜的，那國民黨需要一個后羿，把其他太陽射下來，因為這個地球不可能有那麼多太陽。」

黨內分析，當初吳敦義在高雄市提名韓國瑜就是在不可能中求可能，輸了也沒有損失，贏了就是天翻地覆；對韓而言，在高雄打選戰累積的政治實力，加上其過去在新北、雲林地區的基層實力，就算高雄選輸了，也可爭取到立委提名，但要提到爭取黨主席，言之過早。