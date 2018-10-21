柯：台灣女性都不化妝嚇人

2018-10-21

稱日本女孩子比較漂亮 她們都化妝好才出門

〔記者黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕又失言！台北市長柯文哲昨主持青年創業論壇，期間談及「美學」時，舉例稱「覺得日本美學比較漂亮，因為日本女孩子她們都化妝好才出門，不像台灣女性同胞，直接上街嚇人」。柯事後坦承失言，藍綠北市議員也嚴厲譴責柯不尊重女性；婦女團體則建議柯，說話要注意對方的感受。

柯文哲四年來屢有歧視女性「失言錄」，包括之前曾稱國民黨嘉義市長候選人陳以真「年輕漂亮，可以坐櫃台」、「婦產科只剩下一個洞，在女人大腿中討生活」、「重男輕女是生物的本能」、「在一個職業裡，女生的數量在上升，那就代表這個行業在沒落了」等。

柯文哲昨又稱，廣義的美學不僅是一種堅持，也是一種責任，什麼是堅持？就是一定要很好看，「講個例子，跟女性同胞講這個實在是不好意思，但去日本就覺得，日本女孩子比較漂亮，因為她們都會化妝好才出門，不像台灣女性同胞，直接上街嚇人。」台下哄堂大笑後，柯也笑稱「你看，又失言了。」

柯文哲事後澄清，他想表達的是，每個人都對美學有要求，社會美學的標準才有辦法拉高，但比喻得不好。對於美的標準為何？柯稱，至少要穿得整整齊齊、乾乾淨淨，盡量啦，反正這個是失言了。至於是否道歉，柯反問「我要怎麼道歉？」

議員︰化不化妝是個人自由

國民黨議員秦慧珠說，女孩子化不化妝是個人自由，並不是日本女性就一定會化妝，也不是台灣女性就不化妝，何況台灣女性不是不化妝就不美，這太誇張，會讓女性聽了很不高興。

民進黨議員簡舒培反酸，柯文哲自己也不修邊幅，按照柯的邏輯，每個人要化妝打扮才能出門，市長要以身作則才對。

婦團︰應尊重女性 不該亂講話

長期關心女性議題的靖娟基金會執行長林月琴說，柯市長每次消遣女性，事後才說自己失言，失言成為柯的特色，首都市長是有高度的位子，不應個性直接就亂講話，說話要在意對方聽得舒不舒服，柯要學學尊重女性。