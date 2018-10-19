釐清器官移植爭議 監委將約詢柯文哲

2018-10-19

〔記者鍾麗華、沈佩瑤／台北報導〕《屠殺》作者葛特曼指控台北市長柯文哲在中國器官移植上扮演「中間人」的角色，台北博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪多次在臉書表示，願意相信葛特曼的說法，蘇上豪並已向監察院檢舉，具醫師背景的監委張武修上週立案調查。張武修昨天強調，若此案沒有釐清，還有醫界繼續協助病患到中國進行器官移植，將會是台灣醫界污點。

蘇上豪近日投書媒體，批柯對他的提問閃躲，表示已向監察院告發，後續若不回應，將會敲鑼打鼓向地檢署與衛生福利部告發。

張武修表示，蘇上豪以自己在心臟外科的臨床實務經驗，日前向他檢舉。除蘇醫師外，也有其他關心中國人權發展的人士到監察院陳情，這些陳情案都已併案調查，釐清柯文哲在中國醫師活摘器官進行移植部分扮演的角色。柯文哲過去在台大醫院擔任公職醫師，是監院調查的對象，未來將約詢柯文哲，同時也會約詢台大醫院等單位。

張武修透露，柯文哲曾在陽明醫學院就讀二年，當時他們是同學，後來柯文哲重考上台大醫學系，他認識柯但不算熟，後來在醫界也沒有互動，不過，未來會秉持職責，公正調查。

張武修還說，葛特曼來台時，他曾透過友人牽線與葛特曼餐敘，葛特曼當時就提到將到英國國會作證；葛特曼也說，訪談柯文哲的內容，事後曾有三次書信往返確認內容，而葛特曼也很遺憾，柯文哲沒有對中國這種違反人權、活摘器官的作法，拿出道德勇氣到美國華府作證，給中國施加壓力。