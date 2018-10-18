卵巢癌年輕化 40歲以下佔2成

2018-10-18

〔記者吳亮儀／台北報導〕別自恃年輕而忽略了疾病癥狀！北醫附醫昨天發表卵巢癌報告，顯示子宮內膜異位症與卵巢癌有高度關聯性，且四十歲以下的年輕病患佔廿％，最年輕的患者竟僅廿歲，有年輕化趨勢。

最年輕的患者僅20歲

北醫附醫婦產部發表「二○一六─二○一八年院內卵巢癌數據報告」，婦產部主任劉偉民說，報告顯示台灣卵巢癌患者有年輕化趨勢，提醒過去一年內有腹痛、腹脹、易飽足、頻尿急尿感等情形者，應盡速就醫檢查。

報告顯示，卵巢癌患者中同時罹患子宮內膜異位症比率達廿五％，顯示子宮內膜異位症與卵巢癌有高度關聯性，與許多著名期刊刊登學界研究結果相同。

有4症狀者應速就醫

根據衛福部二○一五年癌症登記報告顯示，卵巢癌確診年齡中位數為五十二歲，但劉偉民指出，北醫附醫最新院內數據是四十八歲，較國外的年齡中位數六十三歲足足少了十五歲，而且四十歲以下年輕病患就佔廿％。

劉偉民舉例，最近一名廿四歲患者因生理期有腹脹、腹痛而就醫，檢查後發現兩邊卵巢各有五公分巧克力囊腫及一．五公分的囊腫，手術取出化驗後，一．五公分的囊腫竟是卵巢癌。

劉偉民說，卵巢癌發病率為每年十萬名女性中約十二．一人，醫界普遍認為，子宮內膜異位症是卵巢癌中「類子宮內膜癌」（Endometrioid adenocarcinoma）、「明亮細胞癌」（Clear-cell carcinoma）的危險因子，子宮內膜異位症患者罹患這兩類癌症的風險，比其餘女性高出四倍。

卵巢癌變化快難發現

劉偉民提醒，卵巢癌高風險因子包括家族病史、未生育、有子宮內膜異位者。台灣子宮內膜異位發生率相當高，生育率降低是最主要原因，女性會因為沒有生育過，身體持續分泌女性荷爾蒙而逐漸演變成子宮內膜異位，日後罹患癌症的機率增高。

劉偉民強調，卵巢癌病程變化快、易復發，是最難被發現跟診斷的婦科癌症，近三年報告顯示，六成卵巢癌患者確診時已是晚期，其復發機率達四到五成；另外，三成患者是因為身體不適、又找不出病因，輾轉就醫才確診是卵巢癌。