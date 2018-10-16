「死人連署」等同選舉舞弊 陳英鈐︰公投領銜人須擔責

2018-10-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨「反空污」三公投案死人連署皆高達一萬一千人，各有七萬多偽造情事；中選會主委陳英鈐昨在立法院表示，死人連署是「選舉舞弊」，公投領銜人須負政治責任。

立法院內政委員會昨邀中選會進行專題報告，今年底九合一選舉預估至少九公投案可綁大選，中選會將設三個公投票匭，選舉當天先投九合一選票，再領投公投票，午夜十二點前可完成開票。針對選民是否可以只領選舉票、不領公投票？陳英鈐受訪表示，可以，尊重選民領不領票的自由。

年底可只領選舉票 不領公投票

中選會統計，國民黨「反空污、反核食、反深澳電廠」公投連署不合格率，均達卅六％，死人連署均破一萬一千人；民進黨立委林俊憲質詢問及，國民黨三公投死人連署、大量偽造份數非常接近，這算不算系統性造假？

內政部次長陳宗彥表示，依戶所查對結果，三公投包含死亡連署比率、戶籍錯誤比率，都非常接近，看起來是有系統性造假。林追問，這種違法行為，中選會是否提告？陳英鈐答詢說，現正整理死人連署的造假資料，全案會依法告發，罪名是偽造文書。

國民黨立委則是輪番砲轟中選會淪為「西廠」，一直用「死人連署」來污名化國民黨的公投案。陳英鈐反駁，美國最高法院案例也是判公投連署偽造有罪，他們也不會說最高法院是西廠。

民進黨立委蔡易餘痛批，死人連署就是造假，難不成死人會爬起來連署？該告發就要告發，不必理會國民黨帶風向；親民黨立委陳怡潔則質疑，中選會憑什麼事先對外放話「死人連署」比率。

內政部︰國民黨三公投 系統性造假

陳英鈐否認有放話，並解釋說是媒體先發現「死人連署」比率過高，才去訪問他意見，死人連署等於是詐欺，這與選舉舞弊是一模一樣，「難道委員你贊成選舉舞弊？」陳怡潔回嗆「你現在反質詢我？」她指若死人連署中選會要歸咎公投領銜人責任，中選會也應證明領銜人有無偽造。

陳英鈐說明，死人連署等於選舉舞弊，在美國出現選舉舞弊，公投領銜人也是有責任的。另一名質詢的國民黨立委李彥秀不滿表示，所以中選會要告公投提案領銜人？陳答詢說，沒有要告，是指公投領銜人須負政治責任。

另對國民黨立委盧秀燕為「反空污」公投提案領銜人，同時是台中市長參選人，選舉當日她是否能宣傳公投？陳英鈐表示，可能會有疑慮，要視個案情況而定。