北市長選戰》丁跑後援會 轟柯市長墮落

2018-10-14

〔記者簡惠茹、黃建豪／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨一口氣成立四個後援會，丁守中場場痛批柯文哲，直指柯市政擺爛，只靠網紅妝點，拍裝瘋賣傻影片騙人，這是首都市長的墮落。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則呼籲，丁現在只輸柯三％、七萬票，大家要更積極努力動員。

丁守中昨馬不停蹄出席各後援會成立活動，包含大安區、內湖區、中正區後援會和原住民後援會。黃呂錦茹在各造勢場合強調，黨內上次九月廿七日做的民調，民調專家推估後，發現丁只輸七萬票，其中文山區大勝柯九％，大安區贏了七％，內湖區、松山區、信義區和中山區四區則都差二％左右，幾乎平手，但中正區、南港區、大同區皆還輸十幾％，萬華區、士林區和北投區則都輸七％左右。

丁守中昨在各後援會成立大會不斷痛批柯文哲，他上午到大安森林公園參加大安區後援會成立大會，指柯到現在還在迴避電視辯論，首都市長居然拒絕電視辯論，這是柯市政擺爛、禁不起檢驗，不敢面對大家檢討，只靠網紅妝點，拍裝瘋賣傻影片騙人，這是首都市長的墮落。

中午，丁守中前進內湖區，國民黨副主席郝龍斌也現身站台，晚上丁深入支持度落後柯文哲最多的中正區，再度批評柯文哲，全台灣都有的重陽敬老金柯卻不發，柯的父母卻在新竹市領敬老金，丁說他當選市長一定馬上恢復發放。

對於辯論，柯文哲昨重申，辯論是一定會辯論，沒有說不辯論，但人家有人家的行程，做什麼事也是大家合意去安排，不是說你辦，人家一定要來。對於國民黨民調，柯文哲僅表示，票沒開出來之前，每個候選人都要很努力。