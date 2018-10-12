高價買中小學設備 A補助款// 竹縣國民黨5議員將入獄

2018-10-12

〔記者溫于德、陳慰慈、黃美珠／綜合報導〕新竹縣國民黨籍議員林光榮、劉良彬、趙一先、林保光、蘇明輝及許阿勇（已卸任）被控向縣府申請議員補助款後，高價向特定廠商採購過期或劣質教學設備給學校，再從中收取合計高達兩百多萬元回扣，最高法院昨駁回上訴，六人分別被判刑一年十一個月至十三年不等，全案定讞。

3人尋求連任 資格將撤銷

其中年底尋求連任的蘇明輝、劉良彬及趙一先，依法將被撤銷候選人登記資格；林保光、林光榮雖由兒、女接棒參選，但恐受波及，預料將牽動所屬選區的選情生變，後續發展值得觀察；新北地檢署表示，會啟動防逃機制，待收到判決書後儘快執行發監事宜。

合議庭認定，收賄次數最多的林保光，不法所得達八十五萬元，判刑十三年、褫奪公權四年；收賄卅六萬的劉良彬獲判九年二月、褫奪公權四年；收賄卅萬的趙一先獲判八年、褫奪公權四年；收賄十二萬的蘇明輝獲判八年、褫奪公權四年；收賄十萬的許阿勇獲判七年二月、褫奪公權四年；收賄卅八萬餘元的林光榮，因已繳回卅八萬餘元犯罪所得並認罪，獲判一年十一個月，褫奪公權二年。

案發時林光榮、林保光、蘇明輝擔任新竹縣議會第十六、十七屆議員，劉良彬、趙一先、許阿勇則為第十七屆議員。

防逃機制啟動 速執行發監

判決指出，依新竹縣政府規定，議員當時每人每年可向縣府申請四百萬「公共工程建設及設備補助款」，用以補助縣轄內各團體、學校進行公共工程或添購教學設備，縣議員林光榮的助理陳益桯發現可以透過補助學校買書及教具後再收取回扣方式Ａ錢，因此在二○一○至二○一二年間充當掮客，找來漢藻文教、鎮漢數位科技等「共同供應契約」立約商合作，由這六名縣議員配合簽發「申請補助基層建設聯繫單」。

新竹縣政府當年合計撥款一○五五萬餘元、補助十八間縣內國中小學，業者取得訂單後，再將ＢＳ系統英檢軟體與ｅ化教室軟體、課外讀物等賣給校方；取得款項的業者再按原先約定好比例「業者四成、陳男六成」朋分，陳男取得不法贓款後再分兩成給所有議員。

林保光的妻子陳美榮也因協助收受賄款，被視為貪污共犯，判刑四年；負責交付不法款項的陳益桯則獲判三年六月，褫奪公權一年。