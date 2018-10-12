台幣跌破31元大關 央行喊放心

2018-10-12

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣金融市場昨上演股匯雙殺，台股摜破萬點，新台幣也跳空貶破三十一元大關；中央銀行昨罕見於盤中發表聲明，強調新台幣匯率穩定。新台幣昨以三十一．一○五元兌一美元作收，重貶一．三七角，連續八個交易日走貶，匯價創近二十個月新低。

重貶1.37角 匯價創近20月新低

新台幣昨貶破三十一元的出口商目標價後，出口商大舉進場拋售美元，與外資形成拉鋸，使得昨日成交量爆出近四個月大量，合計台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至二十五．○七五億美元。

外匯交易員指出，美國持續升息，目前美國十年期公債殖利率已來到三．二％，使得台股過去引以為傲的現金殖利率失去吸引力；外資持續匯出，新台幣短期易貶難升，但三十一．二元為前一波新台幣破底價，預估將會在此來回測試。

央行外匯局長顏輝煌指出，新台幣對美元匯率波動幅度向來相對穩定，只是投資人昨日看到其他市場大跌有點恐慌，但「絕對可以放心」。

顏輝煌指出，國際市場匯價走勢不能逆勢，但如果有短期資金大量進出導致匯率過度波動或失序，央行絕對有能力可以維持市場秩序及新台幣動態穩定；加上台灣國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛，政府部門幾乎沒有外債，且金融體系流動性充足，承受資金外流能力相對較佳，對新台幣衝擊相對有限。

新台幣昨雖貶至三十一．一○五元，但與去年一月一日至十月十一日的平均匯率相較，新台幣對美元仍升值一．七八％；若與去年底匯率相較，新台幣對美元貶值四．○四％，貶幅小於韓元的六．四六％、人民幣的六．○八％，高於歐元的三．四四％以及星幣的三．二三％。