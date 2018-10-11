貿易戰升格網攻戰》中國駭侵美國 已超越俄羅斯

2018-10-11

中國成最大駭客贊助國

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國資訊安全公司CrowdStrike九日公布報告指出，自美中貿易戰於今年上半年爆發以來，中國駭客加大竊取美國商業機密的力度。在針對西方國家網路攻擊上，中國已超越俄羅斯成為最大的駭客贊助國，包括企業、大學、智庫、政府部門及非政府組織都深受其害。

上半年網攻逾3成瞄準美科技業 生技、國防、採礦企業也受攻擊

CrowdStrike針對今年前六個月的數千起網攻進行分析，揭露其中逾三分之一是瞄準科技公司，尤以生技企業受害特別慘重，駭客主要竊取研究機密及智慧財產，製藥、國防、採礦及運輸公司亦受攻擊。在國家贊助的網攻中，有一百一十六個是中國的「敵對團體」，接著是俄國（十個）、伊朗（八個）及北韓（五個），其餘攻擊則與印度、越南、巴基斯坦及中東國家政府有關。

資安公司點名中國國安部涉案

報告顯示，中國在美承包商「廣州博禦資訊技術有限公司」（Boyusec），與中國國家安全部相關的「哥特熊貓」（Gothic Panda）等駭客間諜團體有關，德國西門子（Siemens）是最大受害者。

在上述中企工作的三名廣州人士，被控使用釣魚電郵進入西門子電腦網絡，偷取關於能源、科技及運輸生意的四○七ＧＢ資料。美企穆迪分析公司（Moody’s Analytics）及天寶導航（Trimble Inc）也遭鎖定。

報告提到，在中國解放軍重組後，許多駭客任務已移交給合約公司，這使中國成為最大威脅，因為這等同於將駭客行動私營化；除襲擊企業，中國駭客也對大學、智庫進行網攻。他們使用高度複雜的未公開技術，攻擊大學且藏匿蹤跡，目標鎖定珍貴研究、財務及個人數據資源。

CrowdStrike技術長艾博洛維奇（Dmitri Alperovitch）曾於十月初警告，中國駭客又回來了，過去一年半駭客活動大幅增加，中國駭客是最嚴重的威脅者，攻擊美國及西歐的各個機構。