2018-10-09

記者鄒景雯／特稿

美國國務卿龐皮歐藉兩韓訪問之便，昨天旋風式到了北京，會見完中共中央政治局委員兼外事辦主任楊潔篪與國務委員兼外交部長王毅二人之後，新華社奉命揭露王毅的講話內容，其中台灣議題是重中之重，這段強調，並未見於美國國務院發言人所發布的新聞稿，可以窺視出中國當局對於美國這段期間以來連續大打「台灣牌」的芥蒂甚深。

主動證實中美兩強為了台灣吵架，北京的這個行為反應十分有趣，恐怕不只是講給美國人聽，也講給台灣人聽，更是講給中國人聽。只有一個可能，中國顯然認為美國抓住了它的命根子，不然不需要這樣氣急敗壞。

這樣的安排，應該不是王毅一個人的主意，但是王毅既然做為中國談判代表，我們不得不指出，王毅這麼做實在不對，他居然要求美國「確實約束和限制台獨勢力的發展」。台灣如果是中國的，中國犯不著去跟美國投訴台灣的不是，這豈不是擺明將台灣議題國際化？而且承認美國同在這個桌面上，對台灣議題有超越中國的影響力？

看看王毅「敦促」龐皮歐的那三個「停止」：停止與台灣的官方往來、停止向台灣出售武器、停止無理干涉那些與中國已經或希望建交的國家，不外就是「台灣旅行法」、「國防授權法」在美國國會的通過，以及美國日前召回該國在三個與台灣斷交的中美洲國家大使的決定。這些行動，哪一個不是中國對台施加作用力，所引起的反作用力？說白了，美國之所以有打台灣牌的著力點，全是中國奉送的。

做為中國的決策菁英，如果臉拉不下來，回應上述錯誤，王毅一定心知肚明二○一六年五月前夕，那段兩岸「通氣」的過程，北京主子犯了根本性的誤判。猶記王毅當時在美國戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）放風，以所謂「憲法」說，來轉折沒有九二共識的雙方關係，之後，蔡英文總統也在就職演說中，就此基軸，竭盡所能地善意回應，中國涉台智囊周志懷當天一度說「過關了」，不料隨之就被掌臉，去年甚至遭到調職。箇中的曲直，王毅當然最清楚，如果貴黨中央那時不「反悔」，陌生的雙方可以相互尊重、持續摸索，今天哪來的台灣牌空間？

王毅絕對不敢說習大大不對，所以大伙只好說：王毅不對。