黃煌雄請辭 朝野看法不一

2018-10-07

綠委遺憾不捨 藍委仍要促轉會停止運作

〔記者彭琬馨、翁聿煌／綜合報導〕行政院促轉會主委黃煌雄昨以解開朝野不必要的政治僵局，並共同推動轉型正義為由，決定辭去主委一職。民進黨立委對此表示遺憾，但轉型正義勢必前進，促轉會還是要繼續運作；國民黨立委則強調，促轉會應即刻停止運作，接受調查，以導正這個不受制衡的巨獸。

侯︰黃只是代罪羔羊

國民黨新北市長參選人侯友宜則對黃請辭表達遺憾，他說，黃煌雄是民主改革的老前輩，多年來為民主奮鬥並付出很多心血，希望黃留在職位上，改變促轉會的「東廠」印象。侯友宜認為，黃煌雄只是代罪羔羊，促轉會不是一個人請辭就能改變團隊形象。

促轉會前副主委張天欽在爆發「東廠事件」後請辭，國民黨團仍不滿相關處置，杯葛立院院會。黃煌雄昨在請辭聲明中，盼能解開朝野政治僵局。

立院民進黨團總召柯建銘昨天表示，他對黃煌雄的選擇感到惋惜與不捨，但轉型正義一路走來確實辛苦，雖有風雨卻是「篳路藍縷，提燈開路了」，轉型正義勢必前進，迎向未來。

民進黨立委李俊俋受訪強調，促轉會前日才撤銷一千多位政治受難者的刑事紀錄，如今「七十多年的等待，不敵國民黨兩週的胡鬧」，雖然黃煌雄請辭，但促轉會還是要繼續推動工作，並盼國民黨能適可而止，別再就此事胡鬧下去。

立院國民黨團總召江啟臣指出，黃煌雄只是被架空的樣板，促轉會只是「張天欽們」用來政黨鬥爭的助選工具，組織公信力蕩然無存；他支持轉型正義，但反對不正義的促轉，促轉會應該即刻停止運作，更應全面檢討修正其組織架構，以法律明定調查權行使的範圍與程序，以及重新檢討行政權凌駕立法與司法權。

時代力量立委徐永明說，時力在審查人事同意權時，就認為正副主委不適任，如今兩人辭職正是「重振促轉會」的契機，希望未來行政院可儘速提出人選，讓立法院好好審查。

親民黨團總召李鴻鈞說，尊重黃煌雄的決定，最重要的是執政者如何重拾人民對政府的信任，盼促轉會能以公正、公平、公開的方式進行調查。