雙北青年論壇》九校學生會邀辯論 柯仍拒參加

2018-10-05

〔記者簡惠茹、沈佩瑤、周彥妤、郭安家、賴筱桐／綜合報導〕由九所大學學生會籌辦的「雙北市長候選人青年論壇」，昨邀雙北市長參選人辯論。台北市部分，市長柯文哲陣營依然拒絕參與，卻打算十一月自辦辯論會；同意參加的國民黨丁守中陣營，批柯只敢自辦，顯示害怕施政被檢驗；民進黨姚文智團隊則說，各類辯論一概持開放態度；無黨籍參選人李錫錕則批柯是精打細算的政客，但即使是鴻門宴他也會去。

柯打算自辦辯論會

新北市部分，民進黨參選人蘇貞昌昨接下邀請函，表示全力配合，因為「市民有知的權利」，真理越辯越明，透過辯論才能檢驗候選人如何施政，呼籲侯友宜不要再閃躲。學生會代表今將遞邀請函給國民黨參選人侯友宜，侯昨受訪說，他從八月起已辦了兩場青年論壇與青年創業論壇，有關青年的勞動議題、就業議題及居住正義等議題，都陸續跟年輕朋友溝通過，他願意虛心、面對面跟學生討論他們所關心的議題。

柯文哲競選辦公室表示，除中選會兩場的公辦政見發表會外，柯文哲也將在十一月自辦一場辯論會，因此由學生發起的論壇目前不考慮出席。

丁守中則欣然同意邀請，並向柯文哲喊話，認為柯不同意公開辯論是非常荒謬的事情，為什麼不來接受市民大眾檢驗？姚文智競選團隊首席發言人吳思瑤則表示，姚文智對學生邀請辯論秉持開放、歡迎的態度。

由台大、台北大、文化、輔仁、銘傳、政大、海洋大學、北市大和成大等九校學生會及青年社團發起「雙北市長候選人青年論壇」，將在十月廿一日於台灣大學舉行。青年及學生將針對學區、勞動條件、就業、居住、生育等議題，對候選人提問，預計台北與新北各辦一場辯論。