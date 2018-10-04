國民黨反核食反深澳公投連署 首階段偽造就很多

2018-10-04

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會前天雖確定國民黨「反空污」公投案成立，但針對其中的死亡連署等偽造情事啟動刑事告發。國民黨「反核食」、「反深澳電廠」另兩案公投連署書的戶政機關查對期限今天將截止，中選會主委陳英鈐昨被追問「反核食」與「反深澳電廠」公投第二階段連署，是否有死亡連署與偽造情事時表示，這兩項公投案在第一階段連署就有了（指有死亡連署與偽造），而且比例很高。

是否也提刑事告發 交16日委員會認定

據悉，中選會最快在今天公布「反核食」、「反深澳電廠」二階段連署的查核結果。外界關注中選會是否採同樣標準提出刑事告發，這兩案將提交中選會十六日委員會認定。

陳英鈐強調，戶政機關查對結果今天出來，中選會只能依法辦理，若有死人連署，「該告發就告發！」

陳英鈐昨接受電台專訪表示，「反核食」與「反深澳電廠」這兩項公投案的查對期限今天截止，中選會會加班統計資料，再把統計結果公布在中選會網站上。不過，因彙整各縣市資料需相當的作業時間，中選會副主委陳朝建說，若作業來得及，就會在今天公布查對結果。

陳英鈐表示，中選會前天委員會議就反空污公投案的決議，其實沒動用投票，但會中是有人反對讓反空污公投案成立，理由是違法比例太高，但多數人主張應依公投法規定，連署超過二十八萬一七四五份的門檻就應讓它成案。

陳英鈐連日來遭藍營批評中選會是西廠、放話騙人，民進黨立委也不滿中選會讓反空污公投案成立，成為交相指責對象，陳英鈐被詢及如同「裡外不是人」時，坦言說「我是豬頭！」

陳英鈐表示，就像踢足球，大家競爭很激烈，快進球時，裁判突然舉起紅牌，說你違規，那很多人就會開始罵裁判，但「我們本來就是裁判」，中選會就是要堅守遊戲規則。