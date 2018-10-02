玉山暫封園 巧阻統派「插旗」

2018-10-02

避台灣聖山在中國「十一國慶」被五星旗染紅

〔記者謝介裕、姚岳宏／綜合報導〕情治單位日前接獲情資，指統派團體「中華統一促進黨」原打算在昨天十月一日中國國慶日，攀登玉山主峰並升上五星旗，不過，玉管處上月廿九日以「整修步道及路標」為由，公告當天中午十二時至十月二日清晨五時止，玉山主峰及群峰線實施預警性封園，警方也嚴陣以待，絕不讓五星旗越雷池一步。

以「整修步道及路標」為由關閉

情治單位接獲情資，統促黨在中國「十一國慶」期間，將在全台各地舉辦慶祝活動，前天下午已在台北火車站東三門率先登場；不過因未事先申請，警方動員五百名警力到場維安，並向統促黨總裁「白狼」張安樂多次舉牌警告，活動在一個小時內草草落幕。

據悉，統促黨也鎖定象徵台灣島國精神、具特別涵義的玉山，欲在昨天登頂揮舞中國五星旗，玉管處隨即以「整修步道及路標」為由，將玉山主、群峰線暫時關閉，警政署保七總隊也派員到場維安。

玉管處副處長林文和指出，玉山主峰線部分步道因颱風、豪雨受損，迄今尚未修復，加上氣象局之前公佈潭美颱風可能來襲，以及受颱風外圍環流影響，恐將為台灣高山地區帶來強風陣雨而影響登山公共安全，該處遂依「災害防救法」二十二條及「國家公園法」等相關規定，公告玉山國家公園生態保護區玉山主群峰步道實施預警性封閉禁止入園。

林文和表示，據了解，這幾天申請入園的團體並無特殊名稱，不像今年三月一日有統派團體提出申請，但是當時積雪很深，基於安全考量禁止入園，只開放山友到達排雲山莊後便須折返下山。統派團體當時手持長棍及五星旗，也是準備攻頂升旗。

林文和說，玉山主群峰公告預警性封閉禁止入園，雖是基於「安全考量」，但無論如何，山友絕不可在園區任意插設旗幟，違者將依「國家公園法」究辦。

山友讚玉管處有智慧 化解統派挑釁

玉山是布農族與鄒族共同的聖山之一，也是當代台灣的象徵，針對此次公告，許多山友大讚玉管處很有智慧，在不傷及和氣下，巧妙化解統派的挑釁，並確保台灣應有的尊嚴。