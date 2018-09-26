吳赴台東輔選 盼鄺競而不選

2018-09-26

〔記者張存薇、施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義輔選行程昨天首度前進台東縣，對於前縣長鄺麗貞突然登記再度參選縣長，吳坦言意外，但他表示，希望留下最後一線機會，成功讓鄺「競而不選」。

國民黨年底在台東共推出一百七十三位參選人，吳敦義昨領軍大會師；不過鄺麗貞日前登記參選，回鍋挑戰獲國民黨提名的縣長參選人、議長饒慶鈴，藍營上演分裂戲碼。

吳敦義說，鄺麗貞「個人行動」出人意表，但反而讓鄺的先生吳俊立及吳的胞妹、國民黨縣黨部主委吳秀華更拚盡全力來為饒慶鈴輔選。國民黨在台東縣長選舉最新民調狀況還好，饒是稱職的議長，只要鄉鎮市長、村里長及代表同心協力，對於勝選充滿信心。

國民黨黃國東黨部已通過開除鄺麗貞黨籍，國民黨行動中常會今天在台東舉行，是否會開除鄺的黨籍？吳敦義指出，依程序要經過縣黨部、中央考紀委員會才會送到中常會決議，過去黨內也有前例，有人登記參選，經過說服以後「競而不選」，到現在還是國民黨非常堅貞的地方人士，因此希望留下最後一線機會。

至於是否和鄺麗貞聯繫，吳敦義說，黨內有和她聯繫，但他個人不方便，「萬一通電話說服不了、就不好了」。

為了堅壁清野，劃清楚河漢界，國民黨中央考紀會二十八日將開會，處理地方黨部提報違紀參選案，當天目標對象包括鄺麗貞、參選嘉義市長的嘉義市議長蕭淑麗、參選桃園市長的前立委楊麗環。

雖然吳敦義昨到台東輔選時說，希望鄺麗貞仿效過去例子「競而不選」，但黨內人士說，考紀會當天開會時，仍會本於職權規定「依事實做認定」。

鄺麗貞訴求 打一場不一樣選戰

鄺麗貞二十三日已在臉書成立「保鄺麗、貞勇氣」競選平台，並發表首支參選聲明影片，強調要打一場不一樣的選戰，用創新的方式，打出一場美麗的選戰與未來。對於吳敦義促鄺「競而不選」的說法，記者至昨天深夜仍無法取得鄺麗貞回應。