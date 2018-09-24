縣市長選舉拉鋸戰》國民黨瞄準游離票 力求翻轉中彰

2018-09-24

〔記者林良昇／台北報導〕年底大選，國民黨訴求「決戰中台灣」，中部被國民黨視為「五五波」，有機會翻轉終結民進黨執政；在最後衝刺階段，國民黨輔選系統將著重於轉化游離票、鞏固泛藍票，讓「小盤勢」轉向，翻轉選舉結果，也將強調民進黨執政縣市運用行政資源打選戰、政策綁樁，訴諸選民支持國民黨。

攻民進黨政策綁樁

喊出「決戰中台灣」的國民黨，在除了南投縣以外的台中市、彰化縣等縣市，與民進黨陷入拉鋸。輔選人士指出，中台灣當然是重中之重，也是五五波的地方，「小盤勢」只要能夠轉化，對選情都是加溫，就可能影響選舉結果，輔選系統會評估哪些地方在整合上有眉目，可以突破的，會請黨主席吳敦義前往，做最後衝刺。

輔選人士說，選戰包含空戰和陸戰，空戰等同於宣傳戰，主要是針對游離票；陸戰就是組織戰，是「看得到的票」，如果原來就是國民黨的票，就要加強鞏固，如果是游離、反對國民黨的票，輔選系統在最後兩個月，也會盡力轉化，將這些票拉向國民黨，會是未來的核心任務。

國民黨組發會主委李哲華認為，在登記截止過後，除了新竹縣經歷立委林為洲不選的結構大震盪外，近期的各縣市選情與過去幾週類似，並沒有特別差異，就看大環境因素，包含近期的慰安婦、促轉會事件發酵，對於選民整體投票行為是否有影響，還要等一段時間再做評估。

李哲華指出，選民心裡有數，民進黨在中南部執政的幾個縣市，利用掌握的行政資源助選，行政院也擺明用政策買票進行綁樁，做的是以前罵國民黨做的事情，民進黨每下一步棋都是為了選舉，藍綠現在是角色互換，國民黨會針對這點去強化，「以其人之道，還治其人之身」。

李哲華也說，在促轉會「東廠」事件後，新北市不會變成「五五波」拉鋸的區域，新北市民看了促轉會的言行，不會接受，新北選情大概底定，不會有變化。台北市則變化仍大，要看民進黨是否會「棄姚保柯」，國民黨要做的只能全力把自己該拿的票拿到，才有勝選的基礎。