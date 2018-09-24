縣市長選舉拉鋸戰》政績是王道 民進黨彰縣嘉市回穩

2018-09-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底百里侯的席次爭奪戰，藍綠陣營攻防不斷、力求擴大戰果，而選情拉鋸的縣市，更成雙方兵家必爭之地。民進黨方面，原本被視為有連任危機的彰化縣長魏明谷及嘉義市長涂醒哲，黨內評估選情逐漸回穩，與對手拉回五五波，甚至微幅領先。

國民黨訴求決戰中台灣，彰化縣被視為左右戰局的關鍵選區，事實上，彰化縣原本被民進黨內列選情拉警報縣市，雖選情回穩，但目前民調支持度還未拉開與國民黨彰化縣長參選人王惠美差距。

輔選人士指出，在七月年金改革上路時，魏明谷的民調曾落後王惠美十五個百分點，但自七月底開始，魏支持度逐漸提升；近期內部民調顯示，魏與王支持度僅差距兩個百分點內。受到中央執政連動，在「空污法」修法、水災等事件時間點，魏明谷的民調也有所浮動。

至於民進黨「進攻」王惠美故鄉鹿港鎮等策略是否奏效？輔選人士表示，現在就是鴨子划水，循序漸進。目前魏明谷已發布首波全縣性文宣，未來會就交通、綠能、社福政策宣傳，將過去的實例和政績完整呈現，未來也會有和民進黨中部縣市長合體造勢的機會。

民進黨秘書長洪耀福表示，選舉是馬拉松比賽，不是一百公尺的衝刺，是包括執政者本身的政績、候選人意志力等對抗，王惠美可能短時間對抗得不錯，但長時間下缺點會展現出來。

在嘉義市長部分，藍軍出現分裂，國民黨嘉義市長參選人黃敏惠與退黨參選的嘉義市議長蕭淑麗相爭，涂醒哲也從原先選情告急，慢慢回穩。

洪耀福透露，八二三水災後，涂醒哲目前支持度是第一名，第二名是黃敏惠，涂醒哲已從最後趕上，政績還是王道。

促轉會事件很傷蘇

至於傾全黨之力要搶下的新北市，黨政高層分析，促轉會事件對民進黨「傷很大」，包括對民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情及年底選舉。蘇系人士表示，蘇貞昌民調最初處於落後，後來與國民黨新北市長參選人侯友宜之間的距離已經拉近，不過，民調才正要與侯友宜「黃金交叉」之際，卻碰上促轉會爭議事件，短期內對蘇的選情是「弊大於利」。