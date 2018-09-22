國人愈來愈長壽 平均壽命80.4歲

2018-09-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部昨公布「二○一七年簡易生命表」，國人的平均壽命為八十．四歲，其中男性七十七．三歲、女性八十三．七歲，均創下歷年新高，若以縣市區分，則以台北市平均壽命八十三．六歲最高。

據聯合國人口年鑑資料，去年男性平均壽命以日本、新加坡、瑞士、西班牙、澳大利亞較高；女性則以日本、西班牙、南韓、新加坡、法國較高，日本為世界上最長壽國家。

台灣男性平均壽命77.3歲 女性83.7歲

內政部統計，台灣男性平均壽命七十七．三歲，比日本男性平均壽命八十一．一歲低；台灣女性平均壽命八十三．七歲，也沒有日本女性平均壽命八十七．三歲高，但台灣與全球平均壽命相比，男、女性均高於全球平均水準，分別多八．七歲及十．六歲。

在全國各縣市方面，以台北市平均壽命八十三．六歲最高，台東縣平均壽命七十五．五歲全國最低，顯示城鄉差距不僅在建設，連生命長短也有關係。

以六都直轄市比較，國人去年平均壽命，以台北市八十三．六歲最高，其餘依序為新北市八十一．一七歲、桃園市八十．七五歲、台中市八十．三四歲、台南市七十九．七三歲、高雄市七十九．○八歲。

內政部指出，男、女性平均壽命，在六都均以台北市最高，呈現由北而南遞減情形；非六都直轄市方面，以新竹市八十．九二歲最高，台東縣七十五．五歲最低。

壽命有城鄉差距 與醫療資源有關

「與醫療資源充足與否有關！」內政部分析，台灣東部縣市平均壽命皆比西部各縣市低，花蓮縣平均壽命為七十六．七歲，台東縣更與全體國民歷年平均壽命差距五歲。

內政部研判，可能原因為西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，加上人文、生活習慣差異有關，導致西部縣市死亡率相對較東部縣市為低，平均壽命也較東部高。

對於國人平均壽命何以呈現增長？內政部說明，近年來隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高、運動風氣盛行，平均壽命長期呈現上升趨勢，從二○○七年七十八．四歲，去年增至八十．四歲，顯示國人越來越長壽。