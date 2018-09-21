「中共若捐錢願代勞」 張安樂：槍斃我有什麼關係

2018-09-21

〔記者謝君臨／台北報導〕中華統一促進黨總裁張安樂被控違反政治獻金法等案，昨再以被告身分至台北地檢署出庭。檢方質疑，統促黨於花蓮大地震後發放千萬元紅包賑災，錢是否從中國經地下匯兌而來，張回稱自掏腰包兩百萬元人民幣，如要起訴就針對他一人，檢察官聞言，正色說：「我不是黑道，想針對誰就針對誰，我是檢察官，證據到哪裡，我就辦到哪裡！」法界研判，張被起訴的機率不低。

張安樂表示，花蓮賑災款是他從中國事業拿了兩百萬元人民幣，他的加多寶好友出資卅萬元人民幣、另名友人也贊助十萬元人民幣。張強調，如果共產黨要拿錢捐給台灣老百姓，他願意代勞，「槍斃我有什麼關係，我坦蕩蕩」。

張安樂說，檢察官受到上面壓力，原想用組織犯罪給他們「戴帽子」，但查了一年都無法證明，現在竟想用銀行法質疑他「錢從哪裡來？是否從中國經由地下匯兌而來？」連他到花蓮賑災刷銀聯卡的刷卡單都被拿出來，根本是「政治案件用法律的手段來完成」。

檢方查花蓮賑災款來源

檢方除追查花蓮賑災款來源，另針對律師張立業曾匯款兩百萬元給張安樂、統促黨動員慶祝中共十一國慶，以及張瑋的華夏大地旅行社涉驗資不實、地下匯兌等方向追查；此外，張安樂的出庭通知書遭人變造流出，昨也分他字案偵辦。

檢調於八月搜索張安樂住處、統促黨總部及張瑋公司，傳喚張安樂父子媳應訊，訊後將三人限制出境，不過，北檢昨僅傳喚張安樂，張瑋則因涉「黃之鋒暴力接機案」，昨至桃園地院出庭。