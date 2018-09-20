見姚文智不見柯文哲 阿扁允任選務顧問

2018-09-20

〔記者黃旭磊、楊淳卉、周彥妤、沈佩瑤／綜合報導〕台北市長參選人姚文智昨天拜訪前總統陳水扁，姚稱扁為有史以來最好的台北市長，扁則允諾擔任姚的選務及市政最高顧問。

評柯「兩岸一家親」

扁：無異「一中原則」

據透露，姚文智、陳水扁兩人談及台北市長柯文哲時，陳水扁直言，柯文哲的「兩岸一家親」立場，無異於「九二共識」和「一中原則」。柯文哲約他，但年底選舉前，他不會再與柯文哲見面。

陪同前往的前北社副社長金恒煒也說，柯文哲今天也會到高雄，但扁不會和柯會面，而是選擇昨天先見姚文智，看好姚的後續選情。

柯文哲今天將到高雄參訪、演說，原傳出此行真正重頭戲是將「順道」探望陳水扁，不過，扁在「新勇哥物語」中表示，躺著也會中槍，不懂為何會有這一則假新聞，自己當天另有行程，「絕對不可能」與柯會面。

扁「沒空」會面

柯：市府本來就沒安排

柯文哲對此則自嘲是「站著也中槍」。他說，自己是看報紙才知道要見扁，問市府顧問蔡壁如，得到回覆說本來就沒有安排這行程。

在柯文哲高雄行之前，姚文智、金恒煒搶在昨天至高雄市扁寓所拜會，眾人會談一個多小時後，扁親送姚到大樓門口，左手攬著姚文智、右手大拇指比讚，但未發表談話。

據透露，姚文智向陳水扁請益選戰及市政意見，扁建議姚「要主導議題，而非被議題主導」，盡力鞏固綠營支持者，先爬到第二名，再想搶第一。扁並建議姚文智，要讓選民看到他與柯文哲之間的差別；姚與柯最大區別就是兩岸立場，姚文智是「一邊一國」，柯文哲則為「兩岸一家親」。

姚文智受訪時表示，陳當年選上台北市長是在三足鼎立下勝選，這次他也將勝選，民進黨向來就是「逆轉勝」。

對於扁不見柯文哲卻願意見自己，是否代表自己比柯獲得更多綠營群眾的支持？姚文智認為，最重要還是市政推動，當年陳施政被人稱道，改變過去被詬病的官僚文化，讓公務體系動起來服務市民，也讓北市更有創意、活力，這份精神才是真正要從阿扁身上學習之處。

不過，柯文哲競選辦公室日前辦活動，主辦單位之一竟是綠營友好組織「台北婦女玉蘭花協會」，也被外界懷疑綠營「棄姚保柯」。柯文哲對此表示，其實民調就很清楚，自認是民進黨的還有一半支持他，自認國民黨的也有廿五％，所以黨不是唯一的決定因素。