大學生拚外交 教部年送萬人出國

2018-09-15

〔記者林曉雲／台北報導〕無懼中國打壓我國際空間，教育部力拚國民外交，政次姚立德昨天表示，教育部將加碼送我國大學校院在學生出國交換研修，一年編列7.1億元，年送一萬名學子赴各國大學短期研修，把台灣的熱情和友善傳遞至全世界，特別是新南向國家。

教育部12年來透過「學海築夢」、「學海飛颺」等計畫，去年再增加「新南向學海築夢」計畫，已經送出3萬多名在學生赴各國研修，今年選送3503名學生出國，其中1600多名學生至新南向國家。年輕人勇敢築夢，變身為國民外交青年大使，讓世界看見台灣。