首部資安戰略報告 嚴防虛假訊息威脅

2018-09-15

總統核定 盼為數位國家奠定堅實基礎

〔記者李欣芳／台北報導〕國安會昨發布我國首部資安戰略報告，蔡英文總統於核定戰略報告序中勉勵：「今年國家安全會議提出了我國首部資安戰略報告，跨出複雜工程的初步，期盼報告的推出能強化全民資安意識、凝聚各界共識，為數位國家、創新經濟奠定堅實基礎」。

面對資安威脅 超前部署、預置兵力

報告指出，政府將以「國家資通安全戰略報告」為上位指導方針，提出各期「國家資通安全發展方案」，並由各部門依資安治理層級推動執行，落實「資安即國安」戰略的三大目標，未來應持續完備資安量能。報告並強調，面對資安威脅，我國必須有「超前部署、預置兵力」的國家級資安戰略！

三大戰略目標 打造國家資安機制

所謂三大戰略目標，是指打造國家資安機制，確保數位國家安全；建立國家資安體系，加速數位經濟發展；推動國防資安自主研發，提升產業成長。

報告指出，全球資安駭侵威脅情勢包括：憑藉國家支持，攻擊其他國家政府組織單位，藉以竊取相關國家、國防及高科技機密；駭侵各國金融體系，利用釣魚郵件及勒索軟體等，要脅贖金或虛擬貨幣；置換政府單位網頁資料或散播虛假訊息，宣揚各式理念，影響政府施政；恐怖份子經由網際網路為平台，達到特定意圖或動員激進份子進行攻擊。

檢討近年來台灣資安事件駭侵層級，已升溫到攻擊總統府、中央與地方機關等政府體系與關鍵資訊基礎設施，以及關鍵民間產業，這份報告認為將影響國安，因此必須將資安防護升級至國安層級。

至於未來的努力方向，報告指出，將持續優化國家資安機制、強化國家資安體系運作效率與完備資安自主產業生態體系。重要的做法包括完備台灣資安相關法規修法及立法，與國際公約連結；發展保護關鍵資訊基礎設施的全面性計畫，建立關鍵資訊基礎設施風險及危機管理機制；持續推動資安科技跨國或跨組織的國際合作；持續修調資安留才及跨域人才培育策略，強化接軌國際資安相關教育訓練與認證機制等。