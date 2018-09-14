美召回三使節警告中國 我靜觀其變

2018-09-14

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於美國政府召回與台灣斷交的三個拉丁美洲國家使節，我方至今反應低調，總統府及外交部均未公開評論此事。相關人士昨日透露，台灣議題逐漸浮上美中過招的檯面，我方必須更為謹慎，同時也要觀察美國的下一步動作。

在美國國務院宣布召回駐多明尼加大使、駐薩爾瓦多大使與駐巴拿馬代辦後，第一時間外交部僅說「注意到美國政府發布的新聞，但不會就個別措施進行評論」。總統府也調子一致，做出相同回應。

相關人士表示，美國這項召回動作，主要是針對中國破壞台海現狀的回應，並對其他與台灣有外交關係的國家，尤其是拉美國家，發出明確訊息。另方面，台灣議題也逐漸浮至美中過招的檯面上，夾處在美中貿易戰升高之際，台灣一方面與美方在外交情勢上交換情資，同時也要關注美國在維護區域利益上的下一步動作為何，台美之間能否進一步合作。

對於美國在台協會理事主席莫健明確表達，華府是藉此表明，北京這行為「不會沒有後果」。相關人士仍認為，美國對中國的警告成分還是多些，但我方更關切美國還會有哪些因應措施，例如莫健被問到「為何不直接召回美國駐北京大使？」時，回答美中之間還有許多議題待討論。由此看出美中情勢尚在演變當中，我方必須更為謹慎。