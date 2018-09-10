政院推國安修法 重罰違法來台中資

2018-09-10

退休高官與退將赴中參加政治性活動 管制將延長至15年

〔記者李欣芳、邱燕玲／台北報導〕行政院在立法院新會期將推出國安方面的重要修法，鑑於外界擔心中資假借外資來台投資，影響台灣企業經營權與關鍵技術，將推出政院版兩岸關係條例修法，對違法來台投資的中資重罰，最高可罰二千五百萬元。修法也將明定退休高官與退將赴中參加政治性活動管制十五年的新規範，立院上會期因審軍人年改法案擱置，政院在立院本會期將捲土重來、力拚三讀過關。

新會期列「最優先法案」

據悉，行政院有三項涉及國安問題的修法將列為立院新會期「最優先法案」，除了中資違法來台要重罰，以及退休高官、退將赴中管制的兩項修法外，行政院在立院上會期提出管制涉密退離職人員出境年限的「國家機密保護法修正草案」，也將列為本會期最優先法案。

行政院規劃本週五，由行政院長賴清德邀民進黨立委舉行行政立法政策擴大會議，溝通新會期要推動的優先法案。另外，民進黨立委也提出不少國安問題的修法法案，其中較有可能列為政院與民進黨團共同推動的優先法案，是陳其邁等立委提出「國家安全法增訂第五條之二條文草案」，明定只要退休人士涉共諜案遭判決有罪定讞，就喪失全數退休俸，並追繳至犯罪時已領退俸。

不過，行政院官員表示，陳其邁等人所提修法，仍須彙整國安單位的意見，才能確定是否列入優先法案。

依現行兩岸條例第七十三條規定，陸資未經主管機關許可不得在台從事投資行為，若經查核涉及陸資違法投資，主管機關將可開罰。

政院官員表示，為有效遏止陸資違法來台投資，陸委會已提報兩岸條例的修法呈報政院審查，將現行違法投資處罰十二萬元以上、六十萬元以下罰鍰，大幅提高為五萬元以上、二千五百萬元以下罰鍰。

立院週五舉行全院談話會

立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，立院本週五舉行全院委員談話會，決定第九屆第六會期開議日相關事宜。本會期除了前瞻基礎建設第一期預算解凍案、前瞻基礎建設第二期預算案、一○七年度國營事業預算案、一○七年度中央政府總預算解凍案，以及一○八年度中央政府總預算案等五大預算案，要處理的法案已列出一百多案，優先法案則有三、四十案。

目前政院規劃的優先法案包括新經濟移民法、期貨交易法、都市更新條例、證券交易法、所得稅法草案等。